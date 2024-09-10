Полиция ищет возможных жертв мужчины, подозреваемого в сексуальном преступлении

В июне в полицию поступила информация о том, что мужчина на фотографии вел себя непристойно с несовершеннолетними детьми в спа-центрах с общими раздевалками по всей Эстонии. На данный момент полиция выявила восемь пострадавших, однако поведение мужчины дает основание полагать, что жертв может быть больше. Поэтому полиция просит всех, кто в последние годы видел, как мужчина ведет себя непристойно на курортах или в других местах, сообщить об этом по телефону 612 5854 или по электронной почте angelyca.vaerand@politsei.ee.

- Мы также просим родителей, чьи дети были на курорте самостоятельно, по возможности показать им фотографию мужчины и спросить, видели ли они его. Сами дети могут не осмелиться рассказать о случившемся или не знать, что неподобающее поведение запрещено. Для полиции дети и совершенные против них сексуальные преступления являются приоритетом, поэтому мы обязательно просим всех, кто стал жертвой мужчины, сообщить об этом как можно скорее, - сказала Анжелика Веранд, следователь по особым делам сексуальных преступлений и преступлений против детей.