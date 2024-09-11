Ида-Вирумааский союз самоуправлений продолжил традицию награждения владельцев красивых домов во дворах домов некоторых лауреатов, на этот раз гостей принимали Эвелин и Герт Тартлан в Алткюла.
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Семья Тартлан принимала владельцев самых красивых домов Ида-Вирумаа
В августе нынешние награды за украшение дома вручил президент Эстонской Республики Алар Карис - он пригласил в Тарту людей, которые заботятся о своем доме и Эстонии.
- Небрежность и безразличие к дому лишают дом уюта, и дом как место бытия приходит в запустение. А то, что запущено, разваливается. Это относится и к дому, и к государству. Вы относитесь к своему дому с требовательной страстью и по праву можете им гордиться. Эта гордость не есть высокомерие, потому что в это вложены дела ваших рук и душевная боль, - обратился президент к создателям красивых домов.