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Семья Тартлан принимала владельцев самых красивых домов Ида-Вирумаа

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Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст поблагодарила наряду с другими Герта и Эвелин Тартлан, в домашнем саду которых в этом году проходило уездное мероприятие признания владельцев самых красивых домов.
Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст поблагодарила наряду с другими Герта и Эвелин Тартлан, в домашнем саду которых в этом году проходило уездное мероприятие признания владельцев самых красивых домов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-Вирумааский союз самоуправлений продолжил традицию награждения владельцев красивых домов во дворах домов некоторых лауреатов, на этот раз гостей принимали Эвелин и Герт Тартлан в Алткюла.

В августе нынешние награды за украшение дома вручил президент Эстонской Республики Алар Карис - он пригласил в Тарту людей, которые заботятся о своем доме и Эстонии.

- Небрежность и безразличие к дому лишают дом уюта, и дом как место бытия приходит в запустение. А то, что запущено, разваливается. Это относится и к дому, и к государству. Вы относитесь к своему дому с требовательной страстью и по праву можете им гордиться. Эта гордость не есть высокомерие, потому что в это вложены дела ваших рук и душевная боль, - обратился президент к создателям красивых домов. 

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