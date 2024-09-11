Семья Тартлан принимала владельцев самых красивых домов Ида-Вирумаа

- Небрежность и безразличие к дому лишают дом уюта, и дом как место бытия приходит в запустение. А то, что запущено, разваливается. Это относится и к дому, и к государству. Вы относитесь к своему дому с требовательной страстью и по праву можете им гордиться. Эта гордость не есть высокомерие, потому что в это вложены дела ваших рук и душевная боль, - обратился президент к создателям красивых домов.