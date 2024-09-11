В четверг в Йыхви на стадионе Хейно Липпа начинается серия соревнований Золотой лиги Ида-Вирумаа, в ходе которой выяснится, какие школы наиболее сильны в легкой атлетике.
ЗОЛОТАЯ ЛИГА ИДА-ВИРУМАА ⟩ Ида-вирумааские школы будут состязаться друг с другом в легкоатлетической серии
Серия соревнований состоит из шести этапов, три первых из них пройдут в сентябре этого года, а остальные - весной следующего года. В программу каждого этапа входят разные эстафеты и два индивидуальных вида, различающиеся в зависимости от возрастной группы. Зачет будет вестись в четырех возрастных группах: ученики до 5-го класса, 6-7-х классов, 8-9-х классов и 10-12-х классов.
В программу первого этапа серии, который начнется в четверг с церемонии открытия в 14.45 в Йыхви на стадионе Хейно Липпа, входят эстафеты 4х100 метров, где в школьных командах должно быть по два мальчика и две девочки. Ученики до 5-х классов будут соревноваться в прыжках в длину, а ученики 6-7-х классов - в прыжках в высоту. Для старших возрастных групп запланировано метание копья. Кроме того, две младшие возрастные группы будут соревноваться в беге на 300 м, а две старшие - в беге на 400 м.
Следующие этапы состоятся 19 сентября на Кивиылиском стадионе и 26 сентября на Силламяэском стадионе.
Главным организатором соревнования является руководитель НКО "Kuldliiga" Мати Лиллиаллик, удостоенный в прошлом году премии "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" за обогащение здешней спортивной жизни. Он сказал, что этой новой серией соревнований хочет побудить ида-вирускую молодежь больше и серьезнее заниматься легкой атлетикой. "Из Ида-Вирумаа вышли несколько очень хороших легкоатлетов, входивших также в сборную Эстонии. Однако с учетом величины уезда и количества школ, а также построенных или приведенных в порядок за последние годы стадионов легкая атлетика могла бы быть здесь гораздо более популярной. Искренне надеюсь, что такая серия соревнований поможет увеличить интерес к разным видам легкой атлетики. Кроме того, на таких соревнованиях хорошо укреплять школьный дух, когда ребята состязаются во имя школы, а также болеют за соучеников на трибунах".
Лиллиаллик отметил в начале недели, что для участия в первом этапе зарегистрировалось более десяти школ и желающих участвовать становится все больше. В соревнованиях Золотой лиги Ида-Вирумаа участвуют к тому же несколько школ из остальной Эстонии.
Мати Лиллиаллик пригласит на каждый этап также какого-нибудь известного легкоатлета, у которого молодежь сможет попросить совета или автограф. Например, в четверг на йыхвиский этап приедет рекордсмен Эстонии в беге на 100 м Карл Эрик Назаров, именно на стадионе в Йыхви установивший в прошлом году не побитый до сих пор рекорд.
Организацию серии соревнований Золотой лиги Ида-Вирумаа поддерживает фонд справедливого перехода. Мати Лиллиаллик назвал интересным совпадением и игрой слов следующее: он получил сообщение о том, что проект Золотой лиги получит пособие из фонда справедливого перехода, примерно в то же время, когда эстонский десятиборец Янек Ыйглане (его фамилия в переводе означает "справедливый") взял на Олимпийских играх в Париже высоту 5.30 м, что стало его мощным личным рекордом.