ЗОЛОТАЯ ЛИГА ИДА-ВИРУМАА Ида-вирумааские школы будут состязаться друг с другом в легкоатлетической серии

Серия соревнований состоит из шести этапов, три первых из них пройдут в сентябре этого года, а остальные - весной следующего года. В программу каждого этапа входят разные эстафеты и два индивидуальных вида, различающиеся в зависимости от возрастной группы. Зачет будет вестись в четырех возрастных группах: ученики до 5-го класса, 6-7-х классов, 8-9-х классов и 10-12-х классов.

В программу первого этапа серии, который начнется в четверг с церемонии открытия в 14.45 в Йыхви на стадионе Хейно Липпа, входят эстафеты 4х100 метров, где в школьных командах должно быть по два мальчика и две девочки. Ученики до 5-х классов будут соревноваться в прыжках в длину, а ученики 6-7-х классов - в прыжках в высоту. Для старших возрастных групп запланировано метание копья. Кроме того, две младшие возрастные группы будут соревноваться в беге на 300 м, а две старшие - в беге на 400 м.

Следующие этапы состоятся 19 сентября на Кивиылиском стадионе и 26 сентября на Силламяэском стадионе.