Ср, 11.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

СПАСАТЕЛИ Причиной возгорания автомобиля в Кохтла-Ярве мог стать поджог

Copy
Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Примерно в три часа ночи 11 сентября в центр тревоги позвонили и сообщили, что на улице Метсапарги в Ярвеской части города Кохтла-Ярве горит легковой автомобиль.

Спасатели ликвидировали пожар за полчаса и вызвали на место полицию, так как речь могла идти о поджоге. 

Горело поле

10 сентября около часа ночи в центр тревоги сообщили о ландшафтном пожаре вблизи жилого здания в деревне Перьятси в Нарва-Йыэсуу.

На поле горел участок площадью 300 квадратных метров. Несмотря на сильный ветер, спасателям удалось примерно за час потушить огонь.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх