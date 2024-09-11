Примерно в три часа ночи 11 сентября в центр тревоги позвонили и сообщили, что на улице Метсапарги в Ярвеской части города Кохтла-Ярве горит легковой автомобиль.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Причиной возгорания автомобиля в Кохтла-Ярве мог стать поджог
Спасатели ликвидировали пожар за полчаса и вызвали на место полицию, так как речь могла идти о поджоге.
Горело поле
10 сентября около часа ночи в центр тревоги сообщили о ландшафтном пожаре вблизи жилого здания в деревне Перьятси в Нарва-Йыэсуу.
На поле горел участок площадью 300 квадратных метров. Несмотря на сильный ветер, спасателям удалось примерно за час потушить огонь.