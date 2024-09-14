Арина Боецкая создала в Таммику красивый дом и сладкий бизнес

Имеющую экономическое образование Арину Боецкую заставила бросить работу в офисе и посвятить себя выпечке макаронов пандемия. Нынешние трудные времена в экономике могут, однако, вновь опустить чашу весов в пользу работы по найму.

Арина Боецкая получила экономическое образование, однако жизнь ее вертится сейчас не вокруг цифр, а вокруг макаронов. Эти нежные миндальные пирожные с разноцветной начинкой готовятся на домашней кухне. А с работой на дому ей проще поддерживать в порядке домохозяйство, а также заниматься тремя сыновьями и деревенским обществом.