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Арина Боецкая создала в Таммику красивый дом и сладкий бизнес

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Имеющую экономическое образование Арину Боецкую заставила бросить работу в офисе и посвятить себя выпечке макаронов пандемия. Нынешние трудные времена в экономике могут, однако, вновь опустить чашу весов в пользу работы по найму.
Имеющую экономическое образование Арину Боецкую заставила бросить работу в офисе и посвятить себя выпечке макаронов пандемия. Нынешние трудные времена в экономике могут, однако, вновь опустить чашу весов в пользу работы по найму. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Арина Боецкая получила экономическое образование, однако жизнь ее вертится сейчас не вокруг цифр, а вокруг макаронов. Эти нежные миндальные пирожные с разноцветной начинкой готовятся на домашней кухне. А с работой на дому ей проще поддерживать в порядке домохозяйство, а также заниматься тремя сыновьями и деревенским обществом.

Уехав из Кохтла-Ярве на учебу в Таллиннский технический университет, Арина задержалась в столице на десять лет. Там она работала по специальности сначала в "BLRT Grupp", а потом в банке "Sampo".

- После рождения первого ребенка муж поехал на работу в Финляндию, а я осталась с ребенком. Подумала, что мне там сидеть, вернусь-ка к маме. Ведь мама поможет и так будет проще, - вспоминает Арина период пятнадцатилетней давности.

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