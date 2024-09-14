Арина Боецкая получила экономическое образование, однако жизнь ее вертится сейчас не вокруг цифр, а вокруг макаронов. Эти нежные миндальные пирожные с разноцветной начинкой готовятся на домашней кухне. А с работой на дому ей проще поддерживать в порядке домохозяйство, а также заниматься тремя сыновьями и деревенским обществом.
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Арина Боецкая создала в Таммику красивый дом и сладкий бизнес
Уехав из Кохтла-Ярве на учебу в Таллиннский технический университет, Арина задержалась в столице на десять лет. Там она работала по специальности сначала в "BLRT Grupp", а потом в банке "Sampo".
- После рождения первого ребенка муж поехал на работу в Финляндию, а я осталась с ребенком. Подумала, что мне там сидеть, вернусь-ка к маме. Ведь мама поможет и так будет проще, - вспоминает Арина период пятнадцатилетней давности.