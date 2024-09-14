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ДЕНЕЖНЫЕ МУЛЫ Через нарвскую границу нелегально перевезены десятки миллионов в украинской валюте

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На Нарвском пограничном пункте время от времени возникают многочасовые очереди, частично связанные с тем, что Эстония с августа ввела полный таможенный контроль. Власти объясняют это необходимостью препятствовать контрабанде.
На Нарвском пограничном пункте время от времени возникают многочасовые очереди, частично связанные с тем, что Эстония с августа ввела полный таможенный контроль. Власти объясняют это необходимостью препятствовать контрабанде. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Департамент полиции и погранохраны напал на след крупной организованной преступной группировки, которая переправила через границу в Нарве более 80 миллионов украинских гривен, что составляет в евро около двух миллионов. Вероятно, часть членов группировки так и не будет поймана, так как некоторые из них действовали, очевидно, в России, а часть установить не удалось.

По запросу властей Эстонии 6 апреля этого года в Италии задержали Вадима Роденко (54), который подозревался в нелегальном провозе большого количества иностранной валюты из России в Эстонию через Нарвский пограничный пункт.

Мулы переносили легальными суммами

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