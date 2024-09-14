Департамент полиции и погранохраны напал на след крупной организованной преступной группировки, которая переправила через границу в Нарве более 80 миллионов украинских гривен, что составляет в евро около двух миллионов. Вероятно, часть членов группировки так и не будет поймана, так как некоторые из них действовали, очевидно, в России, а часть установить не удалось.
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ДЕНЕЖНЫЕ МУЛЫ ⟩ Через нарвскую границу нелегально перевезены десятки миллионов в украинской валюте
По запросу властей Эстонии 6 апреля этого года в Италии задержали Вадима Роденко (54), который подозревался в нелегальном провозе большого количества иностранной валюты из России в Эстонию через Нарвский пограничный пункт.