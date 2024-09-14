ФОТО И ВИДЕО Соревнования Золотой лиги Ида-Вирумаа собрали на Йыхвиском стадионе около 400 школьников

Мати Лиллиаллик, руководитель НКО "Kuldliiga", главного организатора соревнований, создал на стадионе атмосферу, подобную той, что царит на международном вечере легкой атлетики в Йыхви. Комментатором на стадионе был один из самых опытных легкоатлетических судей Эстонии Пеэтер Рандару, который любезно давал указания, как молодым людям, для многих из которых это были первые соревнования по легкой атлетике в жизни, вовремя стартовать на стадионе на глазах многочисленных зрителей и как организовать награждение лучших. Звукорежиссер многих крупных соревнований Эрик Лилль крутил над стадионом энергичные музыкальные треки. Старт первой эстафете дал спринтер Карл Эрик Назаров, у которого с Йыхви особая связь, ведь именно на этом стадионе в прошлом году он установил рекорд Эстонии - 10.18, который держится до сих пор.

Назаров советует молодым людям заниматься легкой атлетикой, потому что это самый естественный вид спорта, где результат очень четко измерим и нет никаких очков за стиль или субъективных оценок. "Есть секундомер и рулетка. Секундомер показывает, быстр ты или нет. От тебя зависит, хорош ты или нет", - сказал он, добавив, что в то же время важно помнить, что в легкой атлетике результаты не приходят очень быстро, но если тренироваться систематически и ставить перед собой высокие цели, то можно добиться хороших результатов.

На первом этапе серии четыре возрастные группы соревновались в эстафете 4х100 метров, а также в прыжках в длину, высоту, метании копья, беге на 300 и 400 метров. Соревнования пришлось ненадолго прервать из-за сильного дождя.

Мати Лиллиаллик выразил надежду, что впечатления и эмоции от соревнований, которые испытали в четверг около 400 молодых людей, побудят их в будущем регулярно заниматься легкой атлетикой.

Следующий этап Золотой лиги Ида-Вирумаа состоится уже в четверг, 19 сентября, на стадионе Кивиыли.