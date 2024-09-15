Специалисты ответят на русском языке на все вопросы о детской вакцинации

По данным Департамента здоровья, по состоянию на 2023 год в Эстонии около 25 тысяч детей в возрасте до 16 лет не были своевременно вакцинированы. По словам руководителя службы вакцинации Кассы здоровья Ханны Йыэ, во время пандемии некоторые дети могли не получить прививки вовремя, так как доступ к медицинской помощи был затруднен из-за риска заражения. "Тем не менее, среди родителей наверняка есть те, кто хотел бы узнать больше о вакцинах и вакцинации. Поэтому мы организуем информационную сессию, на которую пригласили лучших экспертов в этой области, чтобы ответить на вопросы людей", - сказала Йыэ.