Касса здоровья организует в среду, 18 сентября, информационную сессию по детской вакцинации, на которой эксперты и врачи ответят на русском языке на вопросы родителей.
Специалисты ответят на русском языке на все вопросы о детской вакцинации
Инфосессию можно будет смотреть в прямом эфире на YouTube-канале Кассы здоровья. Начало - 18 сентября в 14.00.
На вопросы ответят семейный врач доктор Алина Тереп, инфекционист Центральной больницы Ида-Таллинна доктор Алексей Неловков и главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова.
Инфекционист доктор Алексей Неловков подчеркивает важность соблюдения родителями национального календаря вакцинации и избегания откладывания необходимых прививок без уважительной причины.
- Профилактика заболеваний всегда безопаснее и лучше, чем риск осложнений и серьезных последствий болезни, - отмечает доктор Неловков. - Мы рекомендуем всем родителям вместе с семейным врачом или медсестрой пересмотреть, какие вакцины были отложены или не сделаны из-за пандемии или по другим причинам, и сделать их при первой возможности. Благодаря вакцинации в Эстонии уже давно не наблюдаются многие опасные для детей инфекционные заболевания, и мы хотим, чтобы так продолжалось и дальше.
Цель национального календаря иммунизации - обеспечить своевременный охват вакцинацией детей и подростков. Для этого государство закупает все предусмотренные в календаре вакцины.
В Эстонии детям и подросткам бесплатно предоставляется вакцинация против туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, эпидемического паротита, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной инфекции типа b.
Взрослым делается прививка от дифтерии и столбняка каждые десять лет. Также бесплатно предоставляется вакцинация против гриппа для групп риска, в том числе для детей до 7 лет.
По данным Департамента здоровья, охват детей вакцинацией по национальному календарю иммунизации в последние годы резко снизился. Вместо рекомендованных ВОЗ 95%, в Эстонии охват по многим вакцинам уже находится на уровне около 70%. По мнению экспертов, это представляет серьезную угрозу возникновения новых вспышек заболеваний.
По данным Департамента здоровья, по состоянию на 2023 год в Эстонии около 25 тысяч детей в возрасте до 16 лет не были своевременно вакцинированы. По словам руководителя службы вакцинации Кассы здоровья Ханны Йыэ, во время пандемии некоторые дети могли не получить прививки вовремя, так как доступ к медицинской помощи был затруднен из-за риска заражения. "Тем не менее, среди родителей наверняка есть те, кто хотел бы узнать больше о вакцинах и вакцинации. Поэтому мы организуем информационную сессию, на которую пригласили лучших экспертов в этой области, чтобы ответить на вопросы людей", - сказала Йыэ.