Городской общественный транспорт в Силламяэ ждут перемены

"Если анализировать нынешний маршрут движения автобуса по городу, то можно сделать вывод, что он эту доступность не обеспечивает", - говорит в интервью "Силламяэскому вестнику" мэр Силламяэ Тынис Калберг. "Я понимаю, что людям, особенно пожилым, трудно добираться, например, с улицы Ранна или Подгорной в верхнюю часть города, поднимаясь по лестницам, к остановкам на улице Кеск. Существует стандарт, что до остановки пешеход должен преодолевать расстояние не больше, чем 300-400 метров. При разработке нового маршрута и при размещении автобусных остановок это следует учитывать".

По мнению Калберга, надо также обеспечить четкость и ясность графика движения, чтобы пешеход знал - в какое время автобус будет на конкретной остановке.

"Есть еще один момент - обеспечение движения в сторону садоводческих товариществ. При положительном решении всех этих вопросов километраж маршрута возрастет в три раза. Естественно, потребуются дополнительные расходы, тем более мы хотим оставить автобусное сообщение по городу бесплатным. Денежную сторону вопроса нам предстоит еще тоже проанализировать. Но надо найти деньги на покрытие расходов. Это мы и будем делать, при этом не затрагивая финансирование других важных для обеспечения жизнедеятельности города сфер. Главное - доступность городского автобуса и удобство пользования им. Созданием этих условий мы и занимаемся", - добавил Калберг.