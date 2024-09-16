В Нарвском замке открывается выставка «Многослойная Нарва»

Расположение Нарвы принесло городу как процветание, так и страдания. Близость к древним торговым путям привлекала сюда предприимчивых людей со всех уголков мира, на протяжении веков это способствовало формированию мультикультурной среды. Однако, нахождение на границе культур: западной и восточной также создавало постоянные угрозы и конфликты. С момента своего первого упоминания, в XIII веке, Нарва многократно подвергалась разрушениям, она пустела, а затем снова возрождалась. История Нарвы — это история приграничного города", сообщает Нарвский музей.

"Взглянем на то, как коллекция Нарвского музея и биографии его жителей отражают историю города в последние века. С одной стороны, мы увидим нарвитян через предметы, фотографии и истории из музейных собраний, а с другой – сами горожане расскажут нам свои истории", сообщает музей.

На выставке представлены личные вещи жителей довоенной Нарвы, которые попали в музей за последние два года разными путями. Среди них, например, чемодан семьи Аннику, использовавшийся при эвакуации из Нарвы в 1944 году.