Семейный день грибов в Каукси в этом году сосредоточится на грибных блюдах

- Если в предыдущие годы основное внимание уделялось выставке грибов, то теперь этой части практически не будет. Мы не собираем древесные или ядовитые грибы, а делаем акцент в экспозиции на съедобных грибах. Мы также предложим попробовать на вкус малоизвестные съедобные грибы, чтобы люди узнали и начали собирать и употреблять их, - пояснила Ингрид Кулигина, одна из организаторов семейного дня грибов.

Как обычно, предложат попробовать разные виды грибов прямо со сковороды, но также будет работать домашнее кафе, где можно будет продегустировать и купить разные виды грибных блюд: супы, воки, пироги и консервы.

- Например, на выставке будут рядовки и мокрухи, о которых люди толком не знают, хотя они очень вкусные, а также желтые колчаки. Лисички трубчатые уже стали привычными, но мы все еще демонстрируем их, потому что их можно собирать даже зимой. Мы не только предложим попробовать, но и поделимся рецептами, - рассказала Ингрид Кулигина.

Семейный день грибов ждет всех желающих в посетительском центре Алутагузеского национального парка с 11.00 до 14.00.