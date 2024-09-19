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Яркая личная жизнь Игоря Северянина в Тойла будет сыграна в местном народном театре

По окончании репетиции все присутствующие актеры собрались на сцене, чтобы отрепетировать поклон зрителям: на переднем плане Тарво Нургамаа в роли Игоря Северянина, в заднем ряду (слева направо) Силья Сарап (любовница Игоря Евдокия), Хельги Винни (жена Игоря Люба), Хелена Охак (Фелисса), Реэни Пайник (мать Фелиссы), Хейкки Покк (отец Фелиссы) и Аллан Оя (Карл Мориц Адамс). Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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Спектакль "... ja Toila kuused kohavad" ("...Селенье в ёловых лесах!"), который сыграют один-единственный раз, будет посвящен не творчеству Игоря Северянина, а жизни поэта в Тойла, приправленной его любовью к женщинам и спиртному.

Один-единственный раз

Спектакль Тойлаского народного театра "... ja Toila kuused kohavad" ("...Селенье в ёловых лесах!") можно будет увидеть в воскресенье, 29 сентября в 17.00 в Тойласком народном доме.

Игорь Северянин (гражданская фамилия Лотарев) - живший в Эстонии русский поэт и переводчик поэзии, родившийся 16 мая 1887 года в Санкт-Петербурге. С 1913 года Северянин проводил каждое лето, а с 1918 года уже постоянно жил в Эстонии, главным образом в Тойла. Избранный королем поэтов на конкурсе поэтического чтения в Москве, Северянин переехал в Тойла после революции 1917 года в России, а до того постоянно отдыхал здесь летом и в детстве, и во взрослой жизни.

В Тойла на вечере музыки и декламации 31-летний поэт познакомился с 17-летней местной девушкой Фелиссой Круут, музыкальность и обаяние которой произвели на него неизгладимое впечатление, и русский поэт навсегда остался в Эстонии.

После заключения брака в 1921 году их дом на улице Пикк в Тойла стал летним пристанищем для многих эстонских писателей: здесь бывали Хенрик Виснапуу, Вальмар Адамс, Марие Ундер с Артуром Адсоном, а также Фридеберт Туглас с женой Эло.

Текст и постановка:

  • Лембит Притс.

В ролях:

  • Игорь Северянин - Тарво Нургамаа
  • Мать Игоря - Эви Пинна
  • Люба (жена Игоря) - Хельги Винни
  • Фелисса (жена Игоря) - Хелена Охак
  • Отец Фелиссы - Хейкки Покк
  • Мать Фелиссы - Реэни Пайник
  • Евдокия (любовница Игоря) - Силья Сарап
  • Карл Мориц Адамс (поэт из России) - Аллан Оя
  • Госпожа Коренди - Анне Вариксоо

Спектакль в двух действиях.

Будет открыто кафе и выставка в старой пожарке.

Билет - 10 евро. Для дошкольников, которые будут сидеть на коленях у родителей, билет покупать не нужно. Билеты можно купить в Тойлаской библиотеке и на месте за час до спектакля.

Жизнь самого Лембита Притса, автора текста и режиссера, тем временем увела его в Тартумаа, но связь с Тойла и Йыхви сохранилась. А репетиции нового спектакля теперь дают повод приезжать сюда чаще.

Лембит Притс продолжает оставаться на волне местной жизни, о чем свидетельствуют его последние пьесы, написанные для Тойлаского народного театра. Спектакль "Красный петух и белые козы", поставленный в 2019 году, перенес зрителей в прошлое, более чем на сто лет назад, когда тойлаские пожарные построили свое собственное пожарное депо. Два года спустя народный театр поставил спектакль "Надо что-то делать", рассказывавший историю основания Тойлаского общества трезвости. 

Лембит Притс хочет закончить на позитивной ноте.
Лембит Притс хочет закончить на позитивной ноте. Фото: Matti Kämära / Põhjarannik

Действительно в последний раз?

- Лембит Притс уже, наверное, лет шесть говорит мне, что эта постановка теперь уж точно последняя. Актеры тоже забеспокоились, когда услышали, что этот раз будет последним... Я сказала, что слышала это и раньше и на все сто процентов не верю. Но никогда не знаешь, может, это действительно будет в последний раз, - говорит руководитель Тойлаской волости по культуре Кайса Пукк.

А что на это отвечает сам Лембит Притс?

- Ну, это все же последний. Наверное.

По словам режиссера, дело не в нехватке материала - в Тойла столько историй!

- Даже о Ранне Роози можно было бы сделать спектакль. Вы не знаете, кто такая Ранна Роози? Ну, в годы моей молодости Ранна Роози была этакой дамой легкого поведения, легендой Тойла. Я и не знаю ее настоящего имени. Или же, к примеру, во времена рыболовецкого колхоза здесь была мастерская художников - разношерстная компания, о которой можно было бы рассказать такую историю, что зрители описались бы. Сколько событий и персонажей в истории Тойла! Но я старею и хочу закончить на позитивной ноте.

Теперь героем постановки стал поэт Игорь Северянин, переехавший на постоянное место жительства в Тойла после революции 1917 года в России.

- Над темой Северянина я начал работать в позапрошлом году. Прежде всего я взял в Тойлаской библиотеке четыре книги о нем - одну на эстонском языке и три на русском, - вспоминает Лембит Притс, по словам которого биографический роман Ингвара Лухаяэра "Ананасы в шампанском, или Жил у нас такой русский: жизнь короля русских поэтов Игоря Северянина в Эстонии" оказался весьма увлекательным чтением. 

Найти исполнителя главной роли было непросто

В своей постановке Лембит Притс не пересказывает всю историю жизни поэта. "Это не полный рассказ о Северянине, а состоящий из эпизодов его личной жизни. Ни одна историческая пьеса не пишется исключительно на основе фактов. Я нахожу где-то интересный факт и выстраиваю вокруг него события. Кто станет проверять, что было на самом деле?" - говорит драматург и режиссер.

Факт то, что Северянин приехал в Тойла со своей тогдашней женой Любой, а затем женился здесь на местной эстонке Фелиссе Круут, а сам в это время бегал за другими женщинами. Но как именно разворачивались эти события, остается только догадываться. "Сначала я хотел написать о том, что в Тойла жил знаменитый человек, которого посещала культурная элита Эстонии - все члены "Сиуру" (эстонская литературная группа модернистского направления. - Ред.). Но потом подумал, а кто все это будет играть?"

Так Марие Ундер и Фридеберт Туглас остались за рамками пьесы. Однако Лембит Притс нашел подходящих актеров на роли, например, легкомысленной женушки местного лавочника и простых родителей Фелиссы. "Когда я что-то пишу, я более-менее представляю, кому это подойдет". 

Игорь Северянин очаровывал женщин и позволял женщинам очаровывать себя. В сцене с Евдокией, ветреной женушкой местного лавочника.
Игорь Северянин очаровывал женщин и позволял женщинам очаровывать себя. В сцене с Евдокией, ветреной женушкой местного лавочника. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Лембит Притс признается, что найти исполнителя главной роли было непросто. "В моих глазах Северянин был крупным, угловатым альфа-самцом. Тарво высокий и темноволосый", - пригласил он на главную роль актера, дебютировавшего в спектакле о пожарных.

Тем временем Тарво Нургамаа переехал и теперь ездит на репетиции из Пярну - у него здесь по-прежнему есть квартира, его мать по-прежнему живет в Ида-Вирумаа, и он может работать в домашнем офисе. "Для меня было неожиданно получить главную роль - до этого у меня были лишь эпизодические роли. Но тщеславие взяло верх. Или желание поставить себя в ситуацию, когда хочется превзойти самого себя", - говорит он.

Однако поначалу Тарво Нургамаа сомневался, стоит ли принимать участие. "Я сомневался, уместна ли тема спектакля для нынешнего времени. Но когда я начал вникать, я преодолел этот блок. Среди россиян тоже много беженцев, которые бегут от системы, так же как Северянин бежал от революции".

Приятный человек, любивший Эстонию

Хейкки Покк, играющий отца Фелиссы, до спектакля мало что знал о Северянине. Теперь картина начинает проясняться. "По моему мнению, Северянин был вполне симпатичным, приятным человеком. Мне кажется, что в нем не было того великорусского шовинизма, который присущ русской интеллигенции. Складывается впечатление, что он любил Эстонию, был толерантен к местным жителям и не выказывал никакого превосходства".

- Иначе творческие люди Эстонии никогда бы к нему не поехали, - говорит Лембит Притс. 

В этом спектакле поэты неоднократно выпивают на посошок.
В этом спектакле поэты неоднократно выпивают на посошок. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хейкки Покк считает, что если бы какой-нибудь поэт жил в Тойла сегодня, это было бы не так значимо. "В то время влияние слов на людей в обществе было гораздо сильнее, чем сегодня". 

"Не откусывай, как кролик!"

- Не откусывай, как кролик! Ты голоден, черт возьми! - наставляет режиссер Лембит Притс на репетиции спектакля Аллана Оя, который играет Карла Морица Адамса, впоследствии известного как Вальмар Адамс. Поэт приехал из России в гости к Северянину в Тойла и угощается баранками и водкой.

- Откусывай побольше и говори четко! - продолжает режиссер и рассказывает историю из воспоминаний Вольдемара Пансо, как легендарный театральный деятель зашел в ресторан с актером Энделем Пярном и они заказали котлеты. Пока официантка ставила перед Пансо жаркое, Пярн засунул свою котлету в рот и спросил официантку: "Где котлета?".

- Пансо удивился не тому, что Пярн так быстро засунул котлету в рот, а тому, как четко тот с котлетой во рту задал вопрос официантке! Попробуй и ты: откуси побольше и скажи внятно!

Хейкки Покк уже четверть века занимается любительским актерством, но он очень доволен своей маленькой ролью. "Это маленькая, приятная роль. Большие роли уже также были сыграны".

Со второстепенной ролью в народном театре мирится также играющая мать Фелиссы Реэни Пайник, чье лицо знакомо по многим телесериалам и фильмам. "Я всегда готова прийти на выручку", - весело объясняет она.

Первый театральный опыт на сцене

А вот йыхвисец Аллан Оя впервые пробует себя в качестве актера.

- В начале июня со мной связалась Кайса Пукк (руководитель Тойлаской волости по культуре) и предложила присоединиться к актерской труппе, потому что ей сказали, что внешне я похож на одного из персонажей спектакля. Для меня это стало большой неожиданностью, ведь я ни разу в жизни не был на театральном спектакле - наверное, я единственный такой человек в Ида-Вирумаа, - признается он.

Но приглашенный не стал долго думать и принял предложение. "Я решил, что это будет интересный опыт, и так я стал Карлом Морицем Адамсом - поэтом из России. Очень приятно и здорово работать с командой опытных актеров, которые с радостью меня приняли", - добавляет Аллан Оя, надеющийся и в будущем поучаствовать в какой-нибудь театральной постановке.

Хелена Охак в роли Фелиссы Круут, пожалуй, самый ожидаемый персонаж на сцене - зрители хотят знать, чем местная девушка очаровала великого поэта. "У нее были свои хитрости, надо прийти и посмотреть", - остается загадочной женщина, уже третий раз играющая в народном театре.

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