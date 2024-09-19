В галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств открылась экспозиция работ учеников, выполненных во время летней практики в июне. Более сотни рисунков - далеко не все, что создали юные творцы. Традиция так начинать учебный год - это наглядный пример новичкам, которые видят, чего можно достичь, если постараться.