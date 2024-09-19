В галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств открылась экспозиция работ учеников, выполненных во время летней практики в июне. Более сотни рисунков - далеко не все, что создали юные творцы. Традиция так начинать учебный год - это наглядный пример новичкам, которые видят, чего можно достичь, если постараться.
Художественное отделение Кохтла-Ярвеской школы искусств в этом году отметит четверть века, а новая выставка открывает череду мероприятий, посвященных юбилею. Каждый из учеников принес по пять летних рисунков, из которых преподаватели выбрали для итоговой экспозиции.