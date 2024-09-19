В Йыхви появятся две новые автобусные остановки

В августе член правления Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс обратил внимание волостного управления на то, что в Йыхви два кармана автобусных остановок не используются: один - на улице Кооли у волостного управления, второй - возле домов №4 и №6 на улице Яама. Остановка на улице Кооли расположена на пути прохождения автобусов уездных линий №46 и №48, а также кохтла-ярвеских городских линий №15 и №17, а остановка на улице Яама - на пути двух последних маршрутов.