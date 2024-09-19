Волостное управление опубликовало проект распоряжения, по которому планируют определить в городе Йыхви места для двух новых автобусных остановок.
В Йыхви появятся две новые автобусные остановки
В августе член правления Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс обратил внимание волостного управления на то, что в Йыхви два кармана автобусных остановок не используются: один - на улице Кооли у волостного управления, второй - возле домов №4 и №6 на улице Яама. Остановка на улице Кооли расположена на пути прохождения автобусов уездных линий №46 и №48, а также кохтла-ярвеских городских линий №15 и №17, а остановка на улице Яама - на пути двух последних маршрутов.
Поскольку карманы на остановках уже построены и расположены на пути автобусных линий, то Лутс предложил использовать и узаконить их. В соответствии с проектом волостного управления, остановка на улице Кооли будет называться "Uus", а остановка на улице Яама - "Jaama", как и сама улица.
Письменные предложения по данному вопросу можно присылать в волостное управление до 26 сентября.