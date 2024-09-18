Бывший глава Eesti Energia Хандо Суттер нашел себе новую должность

Хандо Суттер был утвержден на посту исполнительного директора советом организации, собравшимся на заседание 18 сентября, пишет rus.postimees.

По словам Кай Реало, председателя совета Центрального союза работодателей, ожидания от нового руководителя высоки как с точки зрения знаний, так и опыта. Помимо общения с членами организации, исполнительный директор также представляет интересы предпринимателей в отношениях с госсектором.

«Работодатели являются в стране уравновешивающей силой, напоминающей о том, что процветание общества создается предпринимательством, и поэтому мы должны работать над тем, чтобы вести бизнес в Эстонии было комфортно, - пояснила Реало. - Опыт Хандо в качестве руководителя компаний, государственной компании и крупных коллективов дает отличное преимущество для достижения успеха в этой роли и достижения цели путем сбалансированного общения с различными сторонами. Целенаправленные действия - это именно то, чего ждут от исполнительного директора члены Центрального союза работодателей».

Хандо Саттер поблагодарил совет за доверие и подчеркнул, что чувствует большие надежды и ответственность, возложенные на него как на нового главу организации.

«Конкурентоспособность Эстонии необходимо восстановить, и как исполнительный директор Центрального союза я мотивирован аккумулировать для этого лучшие знания и энергию членов союза, - пояснил Саттер. - Экономика Эстонии сталкивается с серьезными проблемами как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, и Центральный союз работодателей призван сыграть особенно важную роль в представлении интересов своих членов в содержательном диалоге со всеми партнерами».