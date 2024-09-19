Занявший летом должность министра инфраструктуры и в то же время перешедший из Центристской партии в лагерь соцдемов Владимир Свет верит, что после первых позитивных примеров реновация квартирных домов в Ида-Вирумаа наберет такой же разгон, как, например, в Раквере.
Владимир Свет: "Верю, что реновация квартирных домов в Ида-Вирумаа наберет обороты"
- По вашему предложению правительство договорилось о том, как распределить 500 миллионов евро, которые, предположительно, будут заработаны в последующие годы на продаже квот CO2. Львиная доля этих денег пойдет на строительство железной дороги "Rail Baltica". В то же время самыми крупными покупателями квот являются действующие в Ида-Вирумаа сланцевые предприятия. Почему так мало этих денег вернется обратно в Ида-Вирумаа?
- Из этих 500 миллионов 100 миллионов оставлены сейчас в резерве на то время, когда будет принят закон о климатически устойчивой экономике, который определит как обязанности, так и ожидания. Еще не решено, насколько большая часть из этих 100 миллионов евро придет в Ида-Вирумаа, но я думаю, что довольно большая.
Из распланированных сейчас 400 миллионов евро 200 миллионов предназначены для строительства "Rail Baltica" и 75 миллионов - для создания совместного депо "Rail Baltica" и "Elron" в районе Соодевахе [в Раэской волости в Харьюмаа]. "Rail Baltica" пойдет, правда, из Таллинна от Мууга в направлении Пярну, но я считаю, что это инвестиция не только в Харьюский, Раплаский и Пярнуский уезды. От этого выиграет вся Эстония, если мы посмотрим, как у нас двигаются грузы.
Направление север-юг наиболее перспективно, и очень большой интерес к нему проявляют также финны. Пока у власти в России будет режим Владимира Путина, нам нет смысла надеяться на то, что вырастут объемы грузоперевозок на направлении восток-запад. То есть "Rail Baltica" поможет нам поднять экономику всей Эстонии.
Из денег квот 50 миллионов евро пойдут также на реновацию квартирных домов, и свою сумму из этих денег наверняка получит в том числе Ида-Вирумаа. Эти 50 миллионов - лишь маленькая часть большого плана, в рамках которого мы в течение следующих четырех лет инвестируем около 450 миллионов по всей Эстонии в поддержку реновации квартирных домов, и я осмелюсь утверждать, что доля Ида-Вирумаа в этом котле будет одной из самых больших.
Из заработанных от продажи квот средств 25 миллионов евро пойдут на поддержку тех предприятий, которые собираются перестроить суда в Эстонии таким образом, чтобы те начали использовать неископаемые топлива. Десять процентов расходов на перестройку этих судов покроет эстонское государство. Это принесет рабочие места и налоговый доход. Я утверждаю, что это будут также рабочие места для людей Ида-Вирумаа.
- Вы имеете в виду, что эти суда будут перестраивать в Силламяэ?
- Я считаю, что это не так различается регионально. Но то, как предприниматели используют эту меру, решать им. Эстония особенно в судоходстве конкурирует с другими государствами. То есть логично, что и эстонское государство предложит конкурентную поддержку.
- В связи с Силламяэ на повестку дня вставало также восстановление судоходного сообщения с Котка. Ваш предшественник на посту министра Тийт Рийсало тоже говорил, что эти возможности следовало бы взвесить. В соответствии с заказанным Силламяэским горуправлением исследованием, на дотирование этой судоходной линии необходима субсидия от государств в размере 6-7 миллионов евро в год. Как вы оцениваете, нужно ли поддерживать функционирование такой судоходной линии?
- Я еще не получил обзора об этом. Но мы должны думать, каковы те вещи, которые обязательно нужно сделать и которые хорошо бы сделать. В данном случае мы должны спросить у себя, насколько конкурентоспособна такая деятельность и принесет ли она такую косвенную прибыль, чтобы это стоило такой поддержки.
Я не скажу, что эта тема для меня закрыта. Однако международные сообщения стоят дорого, и мы должны очень тщательно думать, куда мы инвестируем и какую добавленную стоимость это принесет.
- Планируемые субсидии на реновацию многоквартирных домов исчисляются сотнями миллионов. С одной стороны, это большие суммы. Но в то же время реновация среднего по размерам многоквартирного дома, отремонтированного в соответствии со строгими стандартами, обходится в несколько миллионов евро. В Эстонии насчитывается около 14000 многоквартирных домов, нуждающихся в реновации, из них более 2000 - в Ида-Вирумаа. При таком раскладе этой поддержки хватит, пожалуй, лишь на несколько сотен домов по всей стране. Не разумнее ли смягчить строгие экологические требования, как это уже сделано в Германии, чтобы за те же деньги можно было привести в порядок больше домов?
- На мой взгляд, самое важное - это взять под контроль расходы на оплату жилья. Нам не нужно проводить реконструкцию для того, чтобы достичь энергетического класса, нам нужно делать это так, чтобы в обновленном доме было удобнее жить. Прежде всего это касается систем отопления и вентиляции. Также важно обеспечить устойчивость здания к кризисам, например, в случае длительного отключения электроэнергии зимой. Большинство наших домов не готовы к подключению домов к генераторам.
Только затем, я считаю, возникает аспект CO2.
- Ваша позиция ясна, но по нынешним правилам должны быть соблюдены все требования, и именно это делает реновацию дома такой дорогой?
- Чем больше мы реновируем, тем дешевле это становится. Я надеюсь, что нам удастся сделать реновацию многоквартирных домов более гибкой, простой и, возможно, в будущем более дешевой.
Мы знаем, что в случае полной реконструкции не многие квартирные товарищества в Ида-Вирумаа готовы внести даже свою долю. Они не могут собрать эти деньги, а банки не дают им кредит. Если мы хотим, чтобы реновация домов состоялась, нам также необходимо скорректировать меры поддержки "KredEx". Чтобы там, где банк не хочет давать кредит и где рынок не работает, вмешалось государство. Это не расходы для государства, это деньги, которые будут возвращены. Реновация домов стимулирует экономику.
Но чем больше будет хороших примеров, тем смелее станут соседи. В то же время город Раквере, например, является очень хорошим примером того, сколько многоквартирных домов уже реновировано.
В Ида-Вирумаа интерес к субсидиям на реконструкцию до сих пор был довольно слабым. У людей нет ясности и хорошего опыта того, как это работает. В этом году Ида-Вирумаа было предложено почти десять миллионов евро на более выгодных условиях, чем обычно, и на сегодняшний день большая часть этих денег выделена. У нас и здесь есть первые хорошие примеры, и в будущем реновация домов в Ида-Вирумаа будет набирать обороты.