Владимир Свет: "Верю, что реновация квартирных домов в Ида-Вирумаа наберет обороты"

- Я еще не получил обзора об этом. Но мы должны думать, каковы те вещи, которые обязательно нужно сделать и которые хорошо бы сделать. В данном случае мы должны спросить у себя, насколько конкурентоспособна такая деятельность и принесет ли она такую косвенную прибыль, чтобы это стоило такой поддержки.

Я не скажу, что эта тема для меня закрыта. Однако международные сообщения стоят дорого, и мы должны очень тщательно думать, куда мы инвестируем и какую добавленную стоимость это принесет.

- Планируемые субсидии на реновацию многоквартирных домов исчисляются сотнями миллионов. С одной стороны, это большие суммы. Но в то же время реновация среднего по размерам многоквартирного дома, отремонтированного в соответствии со строгими стандартами, обходится в несколько миллионов евро. В Эстонии насчитывается около 14000 многоквартирных домов, нуждающихся в реновации, из них более 2000 - в Ида-Вирумаа. При таком раскладе этой поддержки хватит, пожалуй, лишь на несколько сотен домов по всей стране. Не разумнее ли смягчить строгие экологические требования, как это уже сделано в Германии, чтобы за те же деньги можно было привести в порядок больше домов?