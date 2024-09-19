В Нарве избили троих молодых людей

18 сентября в полицию обратилась женщина и сообщила, что в городе Нарва ее сына избили трое молодых людей.

В тот же день в полицию сообщили, что в городе Нарва 50-летний мужчина избил молодого человека. Полиция задеожала мужчину.

Также 18 сентября в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний молодой человек в Нарве ударил другого молодого человека во время конфликта.

В полиции разъяснят конкретные обстоятельства дел в уголовном производстве.