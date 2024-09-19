Организуемый Кохтла-Ярвеской гимназией в городском парке эстафетный бег продлится целый день

В зависимости от того, насколько спортивно подготовленными будут участники команд, преодоление 106 километров вокруг паркового озера может длиться от шести до десяти часов. Время фиксируется в электронном виде, и в историю тем самым вписано будет время выступления как команд, так и каждого участника.

Эстафетой 106x1000 м гимназия отметит свою пятилетнюю годовщину и 106-летнюю годовщину Эстонской Республики. Рядом с трассой будут выступать группы поддержки, а в культурной программе примут участие гимназический молодежный оркестр и смешанный хор.

Директор гимназии Хендрик Агур отметил, что собрать команду из 106 участников может показаться поначалу очень большим испытанием, однако для школ, предприятий и учреждений это станет хорошей возможностью сплотиться во имя общей цели. "Одной из задач нашей школы является также объединение общин, и такая большая эстафета служит как раз этой цели. Она укрепит чувство сплоченности и вызовет хороший азарт", - отметил он, добавив, что, вероятно, такая эстафета станет в Кохтла-Ярве традицией и в следующем году в команды нужно будет набирать уже по 107 бегунов.