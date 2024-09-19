Кохтла-Ярвеская гимназия организует 11 октября в городском парке необычную эстафету, поучаствовать в которой приглашают команды из 106 членов, каждый из которых должен пробежать один километр.
Организуемый Кохтла-Ярвеской гимназией в городском парке эстафетный бег продлится целый день
В зависимости от того, насколько спортивно подготовленными будут участники команд, преодоление 106 километров вокруг паркового озера может длиться от шести до десяти часов. Время фиксируется в электронном виде, и в историю тем самым вписано будет время выступления как команд, так и каждого участника.
Эстафетой 106x1000 м гимназия отметит свою пятилетнюю годовщину и 106-летнюю годовщину Эстонской Республики. Рядом с трассой будут выступать группы поддержки, а в культурной программе примут участие гимназический молодежный оркестр и смешанный хор.
Директор гимназии Хендрик Агур отметил, что собрать команду из 106 участников может показаться поначалу очень большим испытанием, однако для школ, предприятий и учреждений это станет хорошей возможностью сплотиться во имя общей цели. "Одной из задач нашей школы является также объединение общин, и такая большая эстафета служит как раз этой цели. Она укрепит чувство сплоченности и вызовет хороший азарт", - отметил он, добавив, что, вероятно, такая эстафета станет в Кохтла-Ярве традицией и в следующем году в команды нужно будет набирать уже по 107 бегунов.
По словам Агура, сейчас поставлена такая цель, чтобы каждый член команды мог пробежать только один этап. В то же время в школьные команды наряду с учащимися и учителями приглашаются также - в указанных в инструкции пропорциях - выпускники и родители учеников. "В случае учебных заведений собрать команду не проблема, это прежде всего вопрос желания. Это станет также хорошей лакмусовой бумажкой, показывающей, насколько в конкретной школе популярны движение и спорт и как там сотрудничают", - добавил он.
Маленькие учреждения и предприятия, желающие участвовать в эстафете, могут образовать также сводные команды. Срок регистрации команд - 27 сентября.
Такую же эстафету Хендрик Агур организовал в 2018 году, будучи директором Таллиннской гимназии Густава Адольфа, когда в честь 100-летней годовщины Эстонской Республики участники бегали у подножия Тоомпеа вокруг пруда Шнелли 100x1000 м. Тогда победила Таллиннская реальная школа, а в занявшей второе место команде гимназии Густава Адольфа участником последнего этапа был Агур.
В том соревновании участвовали 11 школ, а также команда Таллиннского горуправления, в которой на первом этапе бежал тогдашний мэр столицы и нынешний председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что инициатива Кохтла-Ярвеской гимназии достойна похвалы и горуправление совместно с горсобранием и работниками городских учреждений тоже выставит свою команду.
В 1980-е годы эстафету 100x1000 м организовали в Тарту, где на стадионе состязались в этом виде тогдашние Тартуский государственный университет и Эстонская сельхозакадемия.
Кроме большой эстафеты Кохтла-Ярвеская гимназия организует в честь своей пятой годовщины 22 ноября научную конференцию, а 23 ноября в центре культуры - премьеру рок-оперы "Кохтла-Ярве", музыку для которой написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес, а режиссером стал Неэме Кунингас. В рок-опере наряду с гимназистами выступят несколько гостей-исполнителей из национальной оперы "Estonia", а также из школы музыки и балета. В тот же день гимназия устроит презентацию книги, дающей обзор первых пяти лет деятельности гимназии.