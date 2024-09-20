В Уйкала снова горит свалка

20 сентября в 3.29 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке Уйкала. По оценкам спасателей, площадь возгорания на склоне свалки составила около 200 квадратных метров, огонь быстро распространялся.

К 4.36 утра крупное пламя было потушено, и работы продолжились на двух участках.

К 6.48 площадь пожара оценивалась в 600 квадратных метров, пожар был взят под контроль.

К работам по тушению был привлечен экскаватор фирмы-владельца. Работы по тушению продолжаются.

Пожар тушат спасательные отряды Йыхви, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Кивиыли.

"Северное Побережье" писало на этой неделе, что Департамент окружающей среды запретил прием отходов на свалке Уйкала, поскольку у них нет одного из необходимых сертификатов.

Ранее Департамент окружающей среды ограничил прием туда различных видов отходов из-за нарушений, а компания-владелец «Эковир» надеялась устранить недостатки к осени.

Раньше на свалке было несколько пожаров, последний из них этой весной, когда на тушение большого пожара, начавшегося 22 мая, потребовалось семь суток.