Йыхвиское волостное управление поддержало ходатайство основных школ отменить в начавшемся учебном году февральские каникулы, но считает, что в этом случае весенние каникулы должны быть перенесены на март, что предпочла Кесклиннаская основная школа, но чего не желает Йыхвиская основная школа.
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Йыхвиские основные школы отменят февральские каникулы
По словам директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, они хотят закончить учебный год в мае и отменить февральские каникулы. От февральских каникул хочет отказаться также Кесклиннаская основная школа.
Однако в части весенних каникул желания двух школ расходятся. Кесклиннаская школа перенесла бы их на март (17-23 марта). На март весенние каникулы приходились и раньше, когда по всей стране действовали четыре периода школьных каникул вместо нынешних пяти. Однако Йыхвиская основная школа предпочла бы весенние каникулы в апреле (14-20 апреля) - в то время, которое и было утверждено для весенних каникул Министерством образования и науки.