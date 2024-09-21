Йыхвиские основные школы отменят февральские каникулы

По словам директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, они хотят закончить учебный год в мае и отменить февральские каникулы. От февральских каникул хочет отказаться также Кесклиннаская основная школа.

Однако в части весенних каникул желания двух школ расходятся. Кесклиннаская школа перенесла бы их на март (17-23 марта). На март весенние каникулы приходились и раньше, когда по всей стране действовали четыре периода школьных каникул вместо нынешних пяти. Однако Йыхвиская основная школа предпочла бы весенние каникулы в апреле (14-20 апреля) - в то время, которое и было утверждено для весенних каникул Министерством образования и науки.