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Йыхвиские основные школы отменят февральские каникулы

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Эта неделя проходила в Йыхвиской основной школе под звездой Олимпийских игр. В феврале, когда по всей стране будут школьные каникулы, школы планируют более легкую учебную работу, к который относится также традиционный лыжный марафон.
Эта неделя проходила в Йыхвиской основной школе под звездой Олимпийских игр. В феврале, когда по всей стране будут школьные каникулы, школы планируют более легкую учебную работу, к который относится также традиционный лыжный марафон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление поддержало ходатайство основных школ отменить в начавшемся учебном году февральские каникулы, но считает, что в этом случае весенние каникулы должны быть перенесены на март, что предпочла Кесклиннаская основная школа, но чего не желает Йыхвиская основная школа.

По словам директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, они хотят закончить учебный год в мае и отменить февральские каникулы. От февральских каникул хочет отказаться также Кесклиннаская основная школа.

Однако в части весенних каникул желания двух школ расходятся. Кесклиннаская школа перенесла бы их на март (17-23 марта). На март весенние каникулы приходились и раньше, когда по всей стране действовали четыре периода школьных каникул вместо нынешних пяти. Однако Йыхвиская основная школа предпочла бы весенние каникулы в апреле (14-20 апреля) - в то время, которое и было утверждено для весенних каникул Министерством образования и науки.

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