В пятницу утром Уйкалаская свалка получила недостающую справку и может снова принимать отходы. Ночное возгорание быстро было взято под контроль, и оно не помешало открытию свалки.
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Новое возгорание не помешало Уйкалаской свалке снова принимать отходы
В пятницу ранним утром центр тревоги получил сообщение о возгорании на Уйкалаской свалке. Спасатели оценили, что на склоне горы мусора горит участок площадью около 200 квадратных метров и пламя быстро распространяется.
Через три часа огнем было охвачено уже 600 квадратных метров, пожар удалось взять под контроль. Работы по тушению с привлечением экскаватора предприятия продолжались еще несколько часов.