Новое возгорание не помешало Уйкалаской свалке снова принимать отходы

Длившееся девять дней временное закрытие свалки в пятницу утром закончилось, и отходы снова можно туда привозить.

В пятницу утром Уйкалаская свалка получила недостающую справку и может снова принимать отходы. Ночное возгорание быстро было взято под контроль, и оно не помешало открытию свалки.