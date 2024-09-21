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Новое возгорание не помешало Уйкалаской свалке снова принимать отходы

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Длившееся девять дней временное закрытие свалки в пятницу утром закончилось, и отходы снова можно туда привозить.
Длившееся девять дней временное закрытие свалки в пятницу утром закончилось, и отходы снова можно туда привозить. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В пятницу утром Уйкалаская свалка получила недостающую справку и может снова принимать отходы. Ночное возгорание быстро было взято под контроль, и оно не помешало открытию свалки.

В пятницу ранним утром центр тревоги получил сообщение о возгорании на Уйкалаской свалке. Спасатели оценили, что на склоне горы мусора горит участок площадью около 200 квадратных метров и пламя быстро распространяется.

Через три часа огнем было охвачено уже 600 квадратных метров, пожар удалось взять под контроль. Работы по тушению с привлечением экскаватора предприятия продолжались еще несколько часов.

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