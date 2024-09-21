Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.30 - знакомство с культурой поволжских народов - мокша и мари: песни и поэзия мокшан и марийцев, однодневная выставка предметов и книг, доклады о мокшанах и марийцах, дегустация национальных блюд.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Нарвской художественной галерее в 12.00 (на русском языке) и в 14.00 (на эстонском языке) - экскурсия по запасникам Нарвского музея. Билет - 10-15 евро.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - "Прекрасный мир Саши Путри", встреча с куратором выставки картин культурологом Мариной Логиновой. Выставка открыта до 12 октября.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": лекция "Истина мифа: как распознать рептилоида". Лектор: профессор философии Елена Сергейчик.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Naisevõtt", комедия театра "Alle-Saija Teatritalu". Билет - 15-20 евро.

Суббота, 21 сентября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - шашечный турнир "67 лет шашкам в Ида-Вирумаа".

* На мототрассе в Иллука в 10.00 - Иллукаский мотокросс.

* В Силламяэ на тропе здоровья в 10.00 - чемпионат Эстонии и Ида-Вирумаа по бегу на 100 км.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - серийное соревнование по быстрым шахматам СК "Диагональ", I этап. Информация: maleliit.ee.

* В Нарвском спортцентре в 11.00 - XXIV юношеский турнир по дзюдо, "Narva Cup" / Кубок Нарвы.