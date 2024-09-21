Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа субботу, 21 сентября.
Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.30 - знакомство с культурой поволжских народов - мокша и мари: песни и поэзия мокшан и марийцев, однодневная выставка предметов и книг, доклады о мокшанах и марийцах, дегустация национальных блюд.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарвской художественной галерее в 12.00 (на русском языке) и в 14.00 (на эстонском языке) - экскурсия по запасникам Нарвского музея. Билет - 10-15 евро.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - "Прекрасный мир Саши Путри", встреча с куратором выставки картин культурологом Мариной Логиновой. Выставка открыта до 12 октября.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": лекция "Истина мифа: как распознать рептилоида". Лектор: профессор философии Елена Сергейчик.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Naisevõtt", комедия театра "Alle-Saija Teatritalu". Билет - 15-20 евро.
Суббота, 21 сентября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - шашечный турнир "67 лет шашкам в Ида-Вирумаа".
* На мототрассе в Иллука в 10.00 - Иллукаский мотокросс.
* В Силламяэ на тропе здоровья в 10.00 - чемпионат Эстонии и Ида-Вирумаа по бегу на 100 км.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - серийное соревнование по быстрым шахматам СК "Диагональ", I этап. Информация: maleliit.ee.
* В Нарвском спортцентре в 11.00 - XXIV юношеский турнир по дзюдо, "Narva Cup" / Кубок Нарвы.
* В Кохтла-Ярве - бассейновый триатлон. Центр соревнования и первый старт в 12.30 - в спортивном центре "Wiru". Регистрация: www.timesport.ee. Участие бесплатное.
* В Нарвском ледовом холле - этап Континентального кубка Европы по хоккею с шайбой: 13.00 - "Energija Elektrenai" (Литва) - "CH Jaca" (Испания), 17.00 - "PSK" (Нарва) - "Skautafelag Reykjavikur" (Исландия).
Суббота, 21 сентября
* В Нарва-Йыэсууском краеведческом музее с 11.00 до 14.00 в рамках Года богатства культур Эстонии - день кафе: татарская и эстонская кухни.
* В Нарве - "Retro Weekend 2024", парад и выставка винтажной техники: 11.00 - сбор участников на парковке бизнес-центра "Нарва", 12.00 - старт колонны и парад по городу, 13.00-15.00 - выставка ретротехники на Ратушной площади, 18.00 - вечерняя программа в клубном доме "Magnum MC" (ул. Карья, 6d, Нарва). Вход на after party - 10 евро (для участников ретропарада бесплатно). Вопросы: mcmagnumnarva@gmail.com.
* В Йыхви на музыкальной площадке и у концертного дома с 12.00 - XX "Творческий котел" национальных культурных обществ. На музыкальной площадке в 12.00 - открытие фестиваля, 12.20-14.00 - знакомство с национальной кухней, национальные игры. В концертном доме с 12.00 до 16.00 - мастер-классы, игры, экспозиции национальных ремесел от обществ национальной культуры, фотовыставки "Творческий котел на протяжении годов" и "Думаешь, что знаешь меня?", 14.00 - дефиле "Народная одежда - наше сокровище", 16.00 - гала-концерт коллективов национальных культурных обществ, специальный гость - ансамбль "Sudenmorsiamet" из Хельсинки. Вход бесплатный.
* У клуба "Сомпа" в 12.00 - семейный день "Üks, kaks, kolm! Püüa kinni!" / "Раз, два, три! Догони!": спектакль "Пряники для волка" театральной студии "Ёжики", игровая программа для детей, каждому ребенку - мороженое. Вход свободный. Регистрация по тел. 514 2157.
* В деревне Кахула у здания бывшей школы в 12.30 - IV день истории родного края. В программе: доклады по истории, лекторы - профессор Эстонской академии художеств, историк Давид Всевиов, историк Индрек Таранд, директор Вайвараского музея Синимяэ Ивика Майдре. Аккордеонная музыка. Открыта выставка. Количество мест ограничено. Об участии сообщите по тел. 505 3788 или по адресу э-почты: heljo.mones@mail.ee.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Disco party". Билет - 20 евро. Бронирование: тел. 5668 4792.