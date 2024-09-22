Приграничный город в субботу, 21 сентября, был наполнен мотоциклами, поскольку местные клубы проводили парад старой авто- и мототехники. На фоне этого события на оживленной улице произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого один немолодой мотоциклист очутился в больнице.
В центре Нарвы столкнулись два мотоцикла
Как сообщила полиция, 21 сентября в 14.44 возле дома №33 по Таллиннскому шоссе, что в самом центре Нарвы, произошла авария. Мотоцикл Yamaha FJR 1300 под управлением 48-летнего мужчины въехал сзади в мотоцикл BMW S 1000 XR, которым управлял 52-летний водитель.
Водитель мотоцикла BMW в результате удара получил телесные повреждения и затем был доставлен в больницу.