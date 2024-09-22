В центре Нарвы столкнулись два мотоцикла

Приграничный город в субботу, 21 сентября, был наполнен мотоциклами, поскольку местные клубы проводили парад старой авто- и мототехники. На фоне этого события на оживленной улице произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого один немолодой мотоциклист очутился в больнице.