Новый спортивный пневмохолл в Кренгольмском районе Нарвы может открыться уже в ноябре

До сих пор в Нарве не было крытого легкоатлетического холла, да и одно футбольное тренировочное поле под крышей на стадионе "Калев-Фама" не выдерживает критики.

Договор о строительстве в конце улицы Креэнхольми пневмохолла стоимостью округленно 7 миллионов евро, считая с налогом с оборота, Нарвский департамент городского хозяйства подписал с ТОО "Revin Grupp" в июле 2023 года. По изначальному графику, работы должны были завершиться 5 сентября 2024 года, но график сдвинулся, так что за эти весну и лето там лишь построили стационарные сооружения, а теперь, в середине сентября, наполнили воздухом собственно купол.

В настоящее время продолжается благоустройство территории и производятся внутренние работы.

Целиком строительство Нарвского футбольного холла должно завершиться в течение следующего месяца, о чем нынче сообщил "Северному побережью" вице-мэр Нарвы Олег Карпиков. Ориентировочная дата передачи объекта заказчику - 25 октября.

Следующий важный вопрос - какое учреждение будет оперировать этим новым объектом? Наиболее вероятный и уже подготавливаемый в Нарвской горуправе вариант - передача футбольного и легкоатлетического пневмохолла Нарвскому спортцентру.

Нарвский спортцентр, являющийся муниципальным бюджетным учреждением, сейчас управляет собственно спортивным центром на нарвской улице Раквере и расположенными рядом с ним уличными теннисными кортами и катком, а также футбольным стадионом рядом с Нарвской школой №6.

Директор учреждения Андрей Шилин подтвердил, что подготовка к приемке нового пневмохолла уже началась. Сейчас ждут от строителей техническую документацию, чтобы представить себе, во что будет обходиться обслуживание техносистем и каков вообще объем повседневной деятельности там.

- Строители сказали, что все идет по графику, - сказал Шилин в надежде на то, что если все будет действительно готово в октябре, то уже в ноябре Нарвский футбольный холл сможет открыть двери спортсменам и приверженцам активного образа жизни, в том числе бегунам.

Перед открытием пневмохолла для публики Нарвская горуправа должна будет еще утвердить прейскурант. Основной услугой будет использование искусственного футбольного поля (64х100 м) или, например, его половины. Для любителей движения проложены четыре беговые дорожки - две вокруг всего поля и еще две только с одной стороны. Вдобавок имеется легкоатлетическая прыжковая яма.