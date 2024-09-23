СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ Саперы помогли надевшему не по размеру кольцо молодому человеку

Поскольку кольцо было изготовлено из очень прочного материала, у спасателей не оказалось достаточно безопасного инструмента, и на помощь пришли саперы, которым удалось достать кольцо с помощью мини-фрезерного станка.

Тем же днем спасатели отправились в парк Ахтме города Кохтла-Ярве, где потушили кучу горящей бумаги.

Вечером пятницы житель многоквартирного дома по улице Раху в Нарве услышал крики о помощи из своего дома. Спасатели проникли в квартиру и передали медикам лежащую на полу пожилую женщину.

Рано утром в субботу спасатели были вызваны в заброшенный дом на улице Карья в Нарве, где был замечен дым, идущий из окна четвертого этажа. В одной комнате сгорела оставленная там старая мебель, из-за чего весь этаж был в дыму. На входе обнаружены следы взлома. Пожар был оперативно потушен.

Утром в воскресенье был замечен дым, идущий из заброшенного и ранее сгоревшего здания в районе Сомпа города Кохтла-Ярве. Спасатели потушили обгоревшие обломки на первом этаже здания. Уже днем спасателей снова вызвали на то же место, где очаги пожара были уже на первом и втором этажах. Пожары были потушены, но уже вечером спасателей уже в третий раз вызвали на то же место, где спасателям пришлось тушить пожар снова на первом этаже. О пожарах сообщили в полицию.

Днем в воскресенье спасатели отправились в парк на улице А.Пушкина в Нарве, где закрыли расшатавшиеся задвижки качелей на детской площадке, ставших опасными.