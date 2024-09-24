Из-за пропущенного в конце игры гола йыхвисцы остались ни с чем

Проведшая последнюю в этом сезоне домашнюю игру на стадионе Хейно Липпа с травяным покрытием йыхвиская команда начала игру с занимающим в лиге третье место тартуским "Kalev" хорошо, и уже на пятой минуте игры 17-летний Степан Корханин вывел идавирусцев вперед, их преимущество сохранялось до самого перерыва.