Борющийся за сохранение места в третьей по силе эстонской футбольной лиге йыхвиский "Phoenix" в воскресенье потерпел болезненное поражение от тартуского "Kalev", забившего свой победный гол на предпоследней минуте основного времени встречи.
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Из-за пропущенного в конце игры гола йыхвисцы остались ни с чем
Проведшая последнюю в этом сезоне домашнюю игру на стадионе Хейно Липпа с травяным покрытием йыхвиская команда начала игру с занимающим в лиге третье место тартуским "Kalev" хорошо, и уже на пятой минуте игры 17-летний Степан Корханин вывел идавирусцев вперед, их преимущество сохранялось до самого перерыва.
В начале второго тайма, на 52-й минуте встречи тартусцы забили ответный гол. Однако через четыре минуты положение йыхвисцев еще больше осложнилось, когда судья показал красную карточку вратарю "Phoenix" Виктору Гусеву и удалил его с поля. В первом тайме судья показал красную карточку также главному тренеру "Phoenix" Владимиру Ага.