СВОДКА ПОЛИЦИИ В Кохтла-Ярве мужчина угрожал детям расправой

Поздно вечером в субботу в полицию сообщили, что в Ахтме произошел конфликт между бывшими спутниками жизни, в результате которого женщина получила ранения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 32-летний мужчина в Нарве во время ссоры ударил жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Также в воскресенье в полицию поступил сигнал о том, что в Силламяэ мужчина ударил свою сожительницу. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Серьезное нарушение общественного порядка

В субботу в полицию поступил звонок в Кохтла-Ярве, где 40-летний мужчина в общественном месте угрожал несовершеннолетним острым предметом. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Ограбление

В понедельник в полицию обратился нетрезвый 48-летний мужчина, заявив, что во время конфликта знакомый ударил его и угнал его автомобиль. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.