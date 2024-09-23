В субботу в полицию сообщили, что 34-летний мужчина на улице Парги в Йыхви ударил 37-летнего мужчину. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве мужчина угрожал детям расправой
Поздно вечером в субботу в полицию сообщили, что в Ахтме произошел конфликт между бывшими спутниками жизни, в результате которого женщина получила ранения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 32-летний мужчина в Нарве во время ссоры ударил жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Также в воскресенье в полицию поступил сигнал о том, что в Силламяэ мужчина ударил свою сожительницу. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Серьезное нарушение общественного порядка
В субботу в полицию поступил звонок в Кохтла-Ярве, где 40-летний мужчина в общественном месте угрожал несовершеннолетним острым предметом. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Ограбление
В понедельник в полицию обратился нетрезвый 48-летний мужчина, заявив, что во время конфликта знакомый ударил его и угнал его автомобиль. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.