Из новой шахты "Уус-Кивиыли" добыты первые тонны сланца

Строительство сланцевой шахты приведет к загрязнению грунтовых вод в волости Люганузе, поэтому компания строит водопроводные системы в деревнях, расположенных в этом районе. В новое месторождение планируется инвестировать примерно 100 миллионов евро.

- На данный момент построен водяной отстойник. Строительство завершено по трассам для конвейера и для транспортной техники. На данный момент идут работы по монтажу конвейера. Идет строительство подстанции 110 киловольт и 6 киловольт, а также строительство в поселке Ряэса для водоснабжения местных жителей. И, конечно, много подземных работ, - сказал председатель правления VKG Эрвин Кюттис.

На шахте "Уус-Кивиыли", которая находится на глубине 30 метров, будет широко использоваться персонал, технологии и инфраструктура из шахты "Оямаа". Сланец из шахты "Уус-Кивиыли" будет доставляться напрямую на обогатительную фабрику "Оямаа", а оттуда - на завод по производству масла, который находится в 12,5 км. Таким образом, общая длина конвейера, соединяющего сланцевые заводы Уус-Кивиыли и Кохтла-Ярве, составит 18,5 км.