С планом строительства АЭС в Вирумаа на этой неделе познакомят местное население

В "Fermi Energia" уточнили, что собрания начнутся во вторник, 24 сентября, в 18.00 в доме культуры Люганузе и в среду, 25 сентября, в 18.00 в клубе города Кунда.

"Fermi Energia" планирует построить современную малую атомную электростанцию в Эстонии, которая может быть готова не ранее 2035 года, при условии, что все подготовительные работы пройдут без значительных задержек, а референтный реактор, строящийся на атомной электростанции Дарлингтон в Канаде, будет изготовлен в рамках запланированного бюджета и сроков.

Для выбора наилучшего местоположения для атомной электростанции будет проведено государственное специальное планирование. В его рамках будут найдены оптимальные решения в сотрудничестве с государственными служащими, разработчиками, местными жителями и самоуправлениями.

Среди потенциальных мест в Вирумаа выделяются самоуправления Виру-Нигула и Люганузе, волостные собрания которых дали согласие на участие в процессе специального государственного планирования.

Для выбора места строительства АЭС с двумя реакторами мощностью 300 МВт "Fermi Energia" планирует в ноябре подать заявку на инициирование государственного специального планирования, которую рассмотрит правительство Эстонии.

- Перед подачей заявки мы хотим проконсультироваться с местными властями и жителями, поскольку именно они будут в наибольшей степени затронуты проектом. С 2020 года мы представляем наши планы в Вирумаа, и обсуждения становятся все более предметными, - отметила член правления "Fermi Energia" и менеджер по экологии Диана Ревяко.

На первом этапе специального государственного планирования будет проведено тщательное исследование возможных мест для размещения АЭС. Ожидается, что этот этап продлится до 2028 года.

- Мы уже провели значительную подготовительную работу и определили участки в Люганузе и Виру-Нигула, которые будем исследовать совместно с местными жителями. В процессе планирования государство также сможет предложить другие возможные места. Следующие этапы будут включать более детальные исследования и окончательное утверждение местоположения, что станет важным шагом на втором этапе специального планирования, - пояснила Ревяко.