Ранее оскандалившиеся представители города в совете Нарвского музея бойкотируют заседания

Совет Нарвского музея собрался во вторник, 24 сентября, но по сути работать не смог, как рассказывает Rus.ERR. На заседание пришли только представители государства, а нарвские политики не пришли.

По словам председателя совета Кристы Нельсон, один член совета от города находится в отпуске, а два других намеренно не явились на заседание, потому что не удовлетворены решениями предыдущих встреч.

- К счастью, сегодня у нас нет весомых решений, таких как бюджет на следующий год, но мы не можем принять к сведению деятельность музея за восемь месяцев. Мы также хотели бы обсудить выставочную деятельность музея и организацию коллекций, поэтому эти решения не будут приняты сегодня, - прокомментировала Нельсон.

Конфликт вокруг Нарвского музея разгорелся в начале марта 2024 года. Тогда два члена совета учреждения - депутаты Нарвского горсобрания из правящей фракции "Narva" Алексей Мяги и Вадим Орлов - раскритиковали подотчетного им члена правления Марию Сморжевских-Смирнову за то, что под ее управлением музей занимается якобы тем, чем не должен. А именно, речь шла о распространенной по домам нарвитян листовке, на которой были изображены разбомбленные советской и российской армиями школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, а в пояснении сказано, что Россия всегда совершала военные преступления. Такое противопоставление, сделанное при участии Нарвского музея, не понравилось местным политикам Мяги, Орлову и их аудиториям в соцсетях.

Создателем листовки выступало общественное объединение "Propastop", выступающее против российской пропаганды и сотрудничающее с Нарвским музеем. Листовка была издана и распространена к 80-й годовщине мартовских бомбардировок эстонских городов, а приурочена к открывшейся в марте в Нарвском музее выставке "Нарва 44".

В качестве реакции на скандал, разгоревшийся вокруг листовки и члена правления музея, министр культуры Хейди Пурга предложила мэру Нарвы Яану Тоотсу отозвать из совета Мяги и Орлова как тех, кто распространяют российские изложения исторических событий. Тоотс, впрочем, так и не сделал этого.