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Ранее оскандалившиеся представители города в совете Нарвского музея бойкотируют заседания

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Нарвский музей, располагающийся в средневековом замке на берегу пограничной реки.
Нарвский музей, располагающийся в средневековом замке на берегу пограничной реки. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Назначенные мэром Нарвы представители города в совете Нарвского музея теперь бойкотируют заседания. Такое их поведение, как сообщает новостной портал Rus.ERR, затрудняет принятие советом каких бы то ни было решений.

Совет Нарвского музея собрался во вторник, 24 сентября, но по сути работать не смог, как рассказывает Rus.ERR. На заседание пришли только представители государства, а нарвские политики не пришли.

По словам председателя совета Кристы Нельсон, один член совета от города находится в отпуске, а два других намеренно не явились на заседание, потому что не удовлетворены решениями предыдущих встреч.

- К счастью, сегодня у нас нет весомых решений, таких как бюджет на следующий год, но мы не можем принять к сведению деятельность музея за восемь месяцев. Мы также хотели бы обсудить выставочную деятельность музея и организацию коллекций, поэтому эти решения не будут приняты сегодня, - прокомментировала Нельсон.

Конфликт вокруг Нарвского музея разгорелся в начале марта 2024 года. Тогда два члена совета учреждения - депутаты Нарвского горсобрания из правящей фракции "Narva" Алексей Мяги и Вадим Орлов - раскритиковали подотчетного им члена правления Марию Сморжевских-Смирнову за то, что под ее управлением музей занимается якобы тем, чем не должен. А именно, речь шла о распространенной по домам нарвитян листовке, на которой были изображены разбомбленные советской и российской армиями школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, а в пояснении сказано, что Россия всегда совершала военные преступления. Такое противопоставление, сделанное при участии Нарвского музея, не понравилось местным политикам Мяги, Орлову и их аудиториям в соцсетях.

Создателем листовки выступало общественное объединение "Propastop", выступающее против российской пропаганды и сотрудничающее с Нарвским музеем. Листовка была издана и распространена к 80-й годовщине мартовских бомбардировок эстонских городов, а приурочена к открывшейся в марте в Нарвском музее выставке "Нарва 44".

В качестве реакции на скандал, разгоревшийся вокруг листовки и члена правления музея, министр культуры Хейди Пурга предложила мэру Нарвы Яану Тоотсу отозвать из совета Мяги и Орлова как тех, кто распространяют российские изложения исторических событий. Тоотс, впрочем, так и не сделал этого.

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Нарва
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