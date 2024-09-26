Центр управления государственными лесами (RMK) начал природоохранные работы по восстановлению водного режима окраинных участков Селисоо, чтобы остановить исчезновение исторического болота.
RMK начал ограничивать отток воды из болота Селисоо
В ходе работ как на торфяных ямах, так и на канавах будут построены дамбы с использованием местного грунта. Старые берега канав сдвинут внутрь канав и заполнят землей. Дамбы будут построены разных размеров, самые длинные превысят 40 метров.
Первый этап работы по восстановлению Селисоо, расположенного в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа, был проведен три года назад. "Тогда мы действовали в восточной части, теперь настал черед северной, западной и южной частей болота", - сказала специалист RMK по охране природы Хелен Туусти.
По ее словам, цель восстановительных работ - замедлить отток воды с помощью дамб. "Таким образом мы создадим условия для восстановления болотных и топяных лесов на окраинах болота, а также улучшим условия жизни охраняемых видов, которые не могут жить нигде, кроме как на болоте", - подтвердила специалист RMK по охране природы. В настоящее время на Селисоо по-прежнему обитают такие редкие виды, как белая куропатка, глухарь, рогатая поганка, белонос белолобый и тайник сердцевидный.
В результате осушения условия произрастания болотного леса ухудшаются по мере повышения уровня воды. "Некоторые деревья чахнут, а некоторые со временем засыхают. Селисоо - зона целенаправленной защиты, и мы ограничимся только работами, необходимыми для закрытия канав. Засохшие деревья в итоге упадут сами и постепенно начнут разлагаться, обеспечивая при этом очень ценную среду обитания для многих видов. Часть древесины станет частью торфа, - пояснила Туусти. - Но чтобы добраться до канав, нам придется произвести рубку для прокладки трассы, и из мест, расположенных близко к дороге, мы сможем также вывезти деревья. Если такой возможности не будет, они останутся в лесу на валежник".
Селисоо площадью 2051 гектар - одно из старейших торфяных болот Эстонии, которое начало формироваться 10000 лет назад. В течение последних двух столетий Селисоо подвергалось воздействию человеческой деятельности.
- В 1920-1930-х годах торф здесь добывали вручную, но некоторые канавы появились еще раньше, они уже были отмечены на картах, составленных в конце XIX века, - подтвердила Туусти. - Одна из таких старых канав берет начало из Суурлаугаса, или озера Сели, расположенного на болоте. Говорят, что прорыть канаву велел барон мызы Мяэтагузе, который хотел осушить озеро Сели.
По ее словам, больше всего Селисоо пострадало в 1960-х годах, когда вокруг болота были построены дренажные канавы, которые и по сей день влияют на водный режим. "Болото не исчезает в одночасье, исчезновение видов, уничтожение болотного сообщества продолжаются и сегодня. Система канав, с виду сильно заросшая, все еще функционирует и слишком быстро выводит воду из болота. В результате этого со временем вода исчезнет и в близлежащих болотцах Селисоо, которые являются важным местом остановки перелетных птиц", - пояснила Хелен Туусти.
В Селисоо находится популярная природная тропа RMK, часть которой уже была реконструирована в 2017 и 2019 годах. "В связи с нашими природоохранными работами участок тропы в районе Суурлаугаса в тот раз остался невосстановленным. На сегодня ветхий дощатый настил убран, а новый будет построен примерно к концу ноября, - сказала Туусти. - Мы просим всех, кто передвигается в этом районе, быть внимательными и по возможности избегать перемещения в зоне проведения работ".
Окончание работ по восстановлению Селисоо запланировано на 31 декабря 2024 года.