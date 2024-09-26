Под боком у Сомпа может появиться завод отходов

Заинтересованные в появлении Сомпаского промышленного парка предприниматели должны считаться с тем обстоятельством, что ко всему касающемуся окружающей среды жители Ида-Вирумаа особенно чувствительны и легко могут вступить в противостояние.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik