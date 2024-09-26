Жители Сомпа боятся как возникающей при компостировании отходов вони, так и угрозы для грунтовой воды от очистки загрязненной почвы.
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Под боком у Сомпа может появиться завод отходов
Промышленный парк, расположенный в промзоне Сомпаской части города Кохтла-Ярве на территории бывшей шахты в Рутику, создан, по данным домашней страницы предприятия, для предприятий, которые развиваются и применяют современные технологии повторного использования и обращения с отходами.
Летом одна фирма вышла с планом начать производить там биоуголь, компостировать биоотходы и очищать загрязненную почву, а также cмешивать из них почву для растений.