В конце сентября в Йыхвиском доме футбола на Яама, 6 тихо - в теплую погоду тренировки проходят на стадионе. Но уже с начала октября здесь будет людно и шумно - юные футболисты будут собираться здесь. Мечты сбываются, футбольный клуб "Phoenix" получил отличную возможность не только тренироваться под крышей в холодное время года, но и проводить тут соревнования.

Тренировочные залы открылись в марте, и у юных футболистов было два весенних месяца, чтобы освоить их, в мае спортсмены выходят на стадион. Сейчас здесь ждут 150 детей, в том числе три группы начинающих - есть из кого вырастить будущих звезд футбола. В последние годы заметно прибавилось девочек.

По словам тренеров, здесь очень удобно заниматься, на первых порах детям надо привыкать к мячу - три-четыре тысячи касаний за тренировку легче сделать в небольшом пространстве. В Доме футбола два таких поля - 120 квадратных метров и около шестидесяти.