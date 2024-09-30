Объемы розничных продаж снижаются уже два года подряд

По данным Департамента статистики, сокращение объемов продаж наблюдалось как у магазинов промышленных товаров и продовольственных магазинов, так и у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива.

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что с учетом данных за август объем продаж у предприятий розничной торговли сокращается уже 24 месяца подряд.

- В августе на уменьшение объема продаж больше всего повлияли магазины промышленных товаров и продовольственные магазины: по сравнению с прошлым годом сокращение объема продаж у них составило по 4%, - добавила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров больше всего, т.е. на 12 процентов, объем продаж уменьшился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику и строительные материалы. Также объем продаж сократился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, и у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, и на четыре процента - у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь.

Объем продаж у продавцов топлива сократился по сравнению с августом прошлого года на один процент.

За первые восемь месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на четыре процента.