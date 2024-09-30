Доход от продаж предприятий розничной торговли в августе составил 889 миллионов евро, что меньше данных за прошлый год на четыре процента.
Объемы розничных продаж снижаются уже два года подряд
По данным Департамента статистики, сокращение объемов продаж наблюдалось как у магазинов промышленных товаров и продовольственных магазинов, так и у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива.
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что с учетом данных за август объем продаж у предприятий розничной торговли сокращается уже 24 месяца подряд.
- В августе на уменьшение объема продаж больше всего повлияли магазины промышленных товаров и продовольственные магазины: по сравнению с прошлым годом сокращение объема продаж у них составило по 4%, - добавила Пихлак.
Среди магазинов промышленных товаров больше всего, т.е. на 12 процентов, объем продаж уменьшился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику и строительные материалы. Также объем продаж сократился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, и у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, и на четыре процента - у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь.
Объем продаж у продавцов топлива сократился по сравнению с августом прошлого года на один процент.
За первые восемь месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на четыре процента.