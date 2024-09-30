В октябре Swedbank предлагает бесплатно зачислить монеты на счет

Монеты можно будет сдать в конторах Swedbank в Курессааре, Йыхви, Пярну, Таллинне (контора на Лийвалайа), Тарту, Выру и Нарве.

Забронировать время для сдачи монет можно на сайте банка, в приложении или по телефону. В банке подчеркнули, что сдаваемые монеты должны быть чистыми и сухими; сильно загрязненные или мокрые монеты приниматься не будут.

В ходе предыдущей подобной акции, которая проводилась в конце мая, клиенты Swedbank сдали монет на сумму почти 845 000 евро.

В банке также отметили, что у детей возможность бесплатно внести на свой банковский счет монеты есть всегда, а не только во время акций.