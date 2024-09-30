Мэр Нарвы: государство делает в Нарвском музее все что угодно, а у города нет права голоса

По оценке властей города, основная проблема сейчас в том, что в совете самоуправление и государство имеют равное представительство - по три человека от каждого - однако решающий голос принадлежит представителю государства в лице председателя надзорного органа. В ближайшее время мэр Нарвы Яан Тоотс намерен ходатайствовать перед министром культуры Хейди Пурга о внесении поправки в устав музея.

- В таком случае, если городу Нарве что-то не нравится, то на это можно будет наложить вето. Сегодня у нас нет права вето. Государство своими тремя голосами решает, чего оно хочет, то есть по сути у наших членов совета, кого бы мы сюда не назначили, вообще нет права голоса, - заявил Тоотс.

Учредителями Нарвского музея являются город Нарва и Министерство культуры, но в части решений между ними нередко возникают споры.