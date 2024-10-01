"Это уже стало традицией!" - признается Тармо Райдсалу, владелец хутора Сёэди в деревне Унипиха Тартуского уезда, который вместе со своими помощниками в субботу утром приготовил свои колбасы, ветчины и другие мясные продукты для торговли на ярмарке перед воротами Йыхвиской церкви святого Михаила.

Тармо Райдсалу всегда присутствовал на Михайловской ярмарке в Йыхви, которая проходила в субботу уже в 15-й раз. "Единственное время, когда я могу посетить Йыхви, - это Михайловская ярмарка, - сказал он, добавив, что в Йыхви его продажи у церковных ворот по-прежнему хороши. - Товары честные - мы производим и продаем сами. Жители Йыхви в рождественскую пору приезжают даже в тартуский "Lõunakeskus", чтобы купить наши товары".