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К эстонским заключенным могут подселить уголовников из Нидерландов

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Фото: Mihkel Maripuu/pm/scanpix Baltics

Нидерланды изучают возможность аренды тюремных камер в Эстонии, сообщает rus.err.

На прошлой неделе министр юстиции и цифровых дел Лийза Пакоста (Eesti 200) заручилась поддержкой правительства в проведении предварительных консультаций с другими странами, чтобы рассмотреть возможность частичной сдачи Тартуской тюрьмы в аренду в будущем.

Заместитель министра юстиции Нидерландов Ингрид Коэнради посетила Тартускую тюрьму и встретилась с Пакостой.

По данным тюремной службы Эстонии, Нидерланды являются одной из наиболее серьезно заинтересованных сторон в возможности аренды камер Тартуской тюрьмы.

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