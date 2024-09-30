К эстонским заключенным могут подселить уголовников из Нидерландов

На прошлой неделе министр юстиции и цифровых дел Лийза Пакоста (Eesti 200) заручилась поддержкой правительства в проведении предварительных консультаций с другими странами, чтобы рассмотреть возможность частичной сдачи Тартуской тюрьмы в аренду в будущем.