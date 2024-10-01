Кристен Михал: экономику Эстонии ждет рост!

По словам Михала, экономика Эстонии находится на переломном этапе, где прогнозируется рост на уровне двух-трех процентов. "Это такой плавный рост. Аналогичного роста можно ожидать и у наших партнеров", - сказал Михал и добавил, что улучшения будут заметны уже в конце этого года и в начале следующего.

Премьер-министр подчеркнул, что улучшение положения домохозяйств также важно. По словам Михала, снижение ставок Euribor уже дало положительный эффект, позволив семьям откладывать больше денег.

По мнению Михала, прогнозы указывают на то, что к 2026 году мы также можем ожидать отмены налогового горба, что должно принести положительные изменения.

Также Михал отметил, что экономический рост по-прежнему зависит от решений самих так называемых экономических субъектов. "Что государство может сделать для того, чтобы экономика росла, так это обеспечить, чтобы делопроизводство в государстве, государственные правила и различные программы-проекты были такими, чтобы люди хотели инвестировать сюда", - сказал премьер-министр.