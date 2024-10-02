Спасатели вызволили водителя из перевернувшегося автомобиля

Когда спасатели прибыли, они заметили убегающих трех девушек. Открытого горения больше не было, дымился только уплотнитель двери. Лестничная клетка и подвал были задымлены, и помещения пришлось проветривать. Была вызвана полиция.

Тем же вечером поступило сообщение о перевернувшемся автомобиле на шоссе Йыхви-Тарту в районе Пуру. Автомобиль наехал на различные дорожные знаки и фонарные столбы. Машина перекатилась через крышу и лежала на боку в кювете. Спасатели открыли капот автомобиля, чтобы снять клеммы с аккумулятора, и сняли лобовое стекло, чтобы выключить зажигание. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полиция продолжала разбираться с инцидентом.

Также во вторник спасатели были вызваны на улицу Весирооси в Нарве, где пожилая женщина упала на лестнице при спуске в подвал, получила травмы и уже не смогла выбраться самостоятельно. Спасатели с помощью веревочного спасательного оборудования вытащили женщину из подвала. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.