Чт, 3.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Общественная баня в Ахтме продолжит работу

Copy
Владимир Шатилин (слева), оперировавший Ахтмеской общественной баней в течение десяти лет, не стал продлевать договор аренды с городом, потому что не видит перспективы.
Владимир Шатилин (слева), оперировавший Ахтмеской общественной баней в течение десяти лет, не стал продлевать договор аренды с городом, потому что не видит перспективы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Жители Ахтмеской части Кохтла-Ярве обеспокоены тем, что оператор общественной бани в Ахтме на Яанику, 18а - АО "Vekoolis" - отказался от предоставления банных услуг горожанам. Но городские власти обещают, что у любителей попариться и в дальнейшем будет возможность посетить здесь парную.

Директор АО "Vekoolis" Владимир Шатилин еще летом говорил, что арендный договор, заключенный с муниципалитетом десять лет назад, заканчивается, но они не готовы продолжать, так как банные услуги становятся все убыточнее. Повышать цену билета нецелесообразно, она и так довольно высока - 10 евро.

- Общественную баню посещают много малообеспеченных людей и пенсионеров, для которых подорожание банных удовольствий станет еще накладнее, - рассуждает он. - Но и в убыток работать нет смысла. Когда мы начинали, баня работала три дня в неделю и посещали ее до 200 человек в день, теперь только по субботам, и если приходит 70 посетителей, уже хорошо. Общественные бани могут существовать только за счет денежной поддержки города, а в Кохтла-Ярве дотацию получает лишь сомпаская баня, которой оперирует муниципальное предприятие "OSK Grupp".

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх