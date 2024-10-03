Общественная баня в Ахтме продолжит работу

Директор АО "Vekoolis" Владимир Шатилин еще летом говорил, что арендный договор, заключенный с муниципалитетом десять лет назад, заканчивается, но они не готовы продолжать, так как банные услуги становятся все убыточнее. Повышать цену билета нецелесообразно, она и так довольно высока - 10 евро.

- Общественную баню посещают много малообеспеченных людей и пенсионеров, для которых подорожание банных удовольствий станет еще накладнее, - рассуждает он. - Но и в убыток работать нет смысла. Когда мы начинали, баня работала три дня в неделю и посещали ее до 200 человек в день, теперь только по субботам, и если приходит 70 посетителей, уже хорошо. Общественные бани могут существовать только за счет денежной поддержки города, а в Кохтла-Ярве дотацию получает лишь сомпаская баня, которой оперирует муниципальное предприятие "OSK Grupp".