Проверка Спасательного департамента показала, что в трети домов Ида-Вирумаа нет соответствующих требованиям дымовых датчиков - это значительно хуже, чем в среднем по Эстонии.
В трети домов Ида-Вирумаа неисправны дымовые датчики
Всего на прошлой неделе в Ида-Вирумаа было проверено 633 дома. Дымовые датчики исправны и установлены правильно в 228 домах; в 81 доме они отсутствовали, в 137 домах были неправильно установлены или не работали, то есть проблема выявлена с дымовыми датчиками в 34,4%, или в трети проверенных домов. Датчики угарного газа были в рабочем состоянии и правильно установлены (в тех домах, где они обязательны) в 228 домах, отсутствовали в 72 домах, а в 32 домах они были установлены неправильно или не работали. Иными словами, в 31,5 дома, где они являются обязательными, не было датчиков угарного газа, отвечающих требованиям. Всего за отсутствие датчиков было выписано 13 штрафов.
В прошлом году дымовой датчик был в наличии и работал в 570 проверенных домах Ида-Вирумаа, то есть в 66% домов, в случае 34% датчики не работали.
Дома в Нарве особенно плохо оснащены датчиками: почти в половине случаев (46%) не было работающего дымового датчика, а в каждом третьем доме не было надлежащего датчика угарного газа.
Всего в Нарве было проверено 198 домов, из них 23 частных дома; в 32 проверенных домах дымовой датчик отсутствовал, не работал или был неправильно установлен в 57 домах, то есть почти в половине домов (46%). Датчик угарного газа отсутствовал в 26 домах и не работал в 15 домах из 120, где он был обязательным. Таким образом, проблема была выявлена в каждом третьем доме (34%).
Всего на прошлой неделе спасательная служба проверила датчики дыма и угарного газа чуть более чем в 4000 домах по всей Эстонии. По сравнению с прошлым годом результат оказался значительно лучше - в среднем в 86% домов Эстонии был исправен и правильно установлен дымовой датчик.
- Если в прошлом году исправный датчик дыма был в 75% домов, то в этом году результат намного лучше. В целом можно сказать, что жители осознают необходимость установки датчиков и заинтересованы в их исправной работе. Однако мы очень обеспокоены пожилыми людьми, живущими в одиночестве, чьи дома находятся в плохом состоянии и которые нуждаются в помощи в повседневной жизни. Около 600 домов требуют особого внимания, и спасатели туда вернутся для консультации, а также мы уже связались с местными органами власти, - пояснила Марет Раннала, руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента.
По ее словам, отсутствие дымовых датчиков - причина большинства домашних пожаров, в результате которых погибает человек. "Это указывает на то, что все больше пожаров происходит там, где не соблюдаются требования пожарной безопасности", - пояснила Раннала.