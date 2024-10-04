Всеэстонское гала-мероприятие учителей пройдет в субботу в Йыхви

На прошедшей в позапрошлую пятницу гала-церемонии , посвященной работникам сферы образования, были отмечены лучшие учителя, директора и школы Ида-Вирумаа. В эту субботу, в День учителя, в Йыхви будут высказаны слова благодарности и признания лучшим работникам сферы образования Эстонии.

Лауреаты получат премию в размере десяти тысяч евро

Кульминационным моментом гала-вечера станет объявление лауреатов премий в области образования в категориях: учитель детсада, классный преподаватель, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, учитель профессионального образования, опорный специалист, учитель по интересам, преподаватель, руководитель учебного учреждения, друг образования и достижение года в области образования, а также лауреат государственной премии за дело жизни.

Всем лауреатам вручат традиционную фигурку Йоозепа и премию в размере 10000 евро, которую назначило правительство Эстонской Республики. Денежную премию получат также номинанты во всех категориях. Размер премии работнику образования за дело жизни - 65000 евро. В категории "премия за дело жизни" нынче было 35 кандидатов.