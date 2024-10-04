Вторые выходные подряд Йыхвиский концертный дом наполнен самыми яркими звездами образовательного небосклона. Всеэстонское гала-мероприятие "Учитель года" будет транслироваться в прямом эфире в субботу вечером на канале ETV.
Всеэстонское гала-мероприятие учителей пройдет в субботу в Йыхви
На прошедшей в позапрошлую пятницу гала-церемонии, посвященной работникам сферы образования, были отмечены лучшие учителя, директора и школы Ида-Вирумаа. В эту субботу, в День учителя, в Йыхви будут высказаны слова благодарности и признания лучшим работникам сферы образования Эстонии.
Лауреаты получат премию в размере десяти тысяч евро
Кульминационным моментом гала-вечера станет объявление лауреатов премий в области образования в категориях: учитель детсада, классный преподаватель, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, учитель профессионального образования, опорный специалист, учитель по интересам, преподаватель, руководитель учебного учреждения, друг образования и достижение года в области образования, а также лауреат государственной премии за дело жизни.
Всем лауреатам вручат традиционную фигурку Йоозепа и премию в размере 10000 евро, которую назначило правительство Эстонской Республики. Денежную премию получат также номинанты во всех категориях. Размер премии работнику образования за дело жизни - 65000 евро. В категории "премия за дело жизни" нынче было 35 кандидатов.
Прямая трансляция гала-мероприятия "Учитель года" начнется в 18.45 на телеканале ETV. В ходе вечера будут объявлены лучшие педагоги и деятели образования в 12 номинациях и лауреат государственной премии "За дело всей жизни".
- Гала "Учитель года" - это уже 12-е праздничное мероприятие-чествование и главное событие года, - пояснила эксперт по коммуникации Министерства образования и науки Лийна Писарев. - Места для проведения гала-мероприятия всегда разные. С учетом нынешнего перехода на эстоноязычное образование, был выбран Йыхвиский концертный дом, - добавила она.
От местных танцоров до известных артистов
В 2016 и 2019 годах в Йыхвиском концертном доме также проходила гала-церемония "Учитель года".
На этот раз программа праздничного мероприятия составлена под влиянием уходящего Года богатства культур: на сцене встречаются яркие музыкальные стили и местная культура. Исполнители - ученики Натальи Шабарчиной, руководителя клуба Ахтме города Кохтла-Ярве, танцевальной студии "Dance Box" и коллектива "Загадка". На сцену также выйдут трио Йоэля Реммеля, Маарья-Лийс Илус, Ант Нурхан и Генка.
Праздничный вечер проведут актриса Эвелин Выйгемаст с дочерью Ловийсе. Режиссер гала-концерта - Вейко Тубин. Конкурс и гала-мероприятие проводятся Министерством образования и науки совместно с Союзом работников образования Эстонии.
Всего на конкурс было представлено 1600 кандидатов, отличившихся своим профессионализмом и целеустремленностью, и выбрать среди них лучшего было очень сложно, рассказала министр образования и науки Кристина Каллас.
На звание лауреата претендуют два учителя из Ида-Вирумаа
У жителей Ида-Вирумаа есть основания болеть за номинанта на премию "Преподаватель года" Арго Соолепа и кандидата на премию "За дело всей жизни" Георгия Осташова.
Координатор учебной деятельности Кохтла-Ярвеского структурного подразделения Таллиннской высшей школы здравоохранения Олеся Зеель представила кандидатуру Арго Соолепа за вклад в дело развития медсестринского образования, охарактеризовав Арго как методически разностороннего преподавателя и убежденного пропагандиста науки о здравоохранении. "Арго очень хорошо создает обратную связь, с помощью которой он поддерживает развитие учащихся посредством стимулирующей оценки. Это приводит к хорошему и позитивному контакту со студентами, которые видят в нем достойный образец для подражания. Арго смело использует различные методы обучения и помогает учащимся постоянно совершенствовать свои знания. Он любит подчеркивать, что самостоятельное обучение предназначено прежде всего для самих учеников, а не для оценки или преподавателя", - охарактеризовала она.
Под руководством или при содействии Арго Соолепа был создан ряд тренингов, которые ориентированы на широкую общественность, включая старшеклассников и занимающихся на курсах профессионального совершенствования. Презентации на конференциях и семинарах являются естественной частью его работы.
Кандидат на премию за дело всей жизни, 76-летний учитель истории Георгий Осташов работает в школе Солдино в Нарве с 2001 года. Будучи по первому образованию учителем эстонского языка и литературы, в дальнейшем он прошел переподготовку по специальности "история и обществознание".
Георгий Осташов всю свою трудовую жизнь посвятил преподаванию эстонского языка и преподаванию учебных предметов на эстонском языке в Нарве. Уже в 2012 году министр образования признал его пропагандистом предметного обучения на эстонском языке. В 2018 году последовало признание Фонда интеграции за продвижение программы языкового погружения.
Георгий Осташов активно участвовал в работе предметной секции учителей истории города, помогал готовить и проводить викторины по истории. Он активно использует цифровые инструменты и социальные сети, участвует в работе группы "Фотографии и история Старой Нарвы" в "Фейсбуке".
По мнению школьного коллектива, Георгий Осташов является хорошим примером для учеников. "Он всегда безукоризненно одет, носит костюм и галстук. Он строгий, но в то же время дружелюбный, понимающий и справедливый".