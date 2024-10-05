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Разорявший памятные знаки в Синимяэ таллиннец приговорен за это к штрафу

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8 мая 2023 года в Синимяэ тоже разорили памятные знаки в честь павших. Вероятно, властям известны совершившие и это преступление.
8 мая 2023 года в Синимяэ тоже разорили памятные знаки в честь павших. Вероятно, властям известны совершившие и это преступление. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Вируский уездный суд осудил жителя Таллинна, который нынешней зимой приезжал в Синимяэ в Нарва-Йыэсуу осквернять памятные знаки в честь павших в боях Второй мировой войны.

Полиция безопасности задержала 1 февраля этого года двух мужчин, которых имелись основания подозревать в осквернении в январе нынешнего года памятных знаков в Синимяэ. В соответствии с подозрением, заказ на совершение преступления поступил из России.

Получил плату за разорение

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