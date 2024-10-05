Вируский уездный суд осудил жителя Таллинна, который нынешней зимой приезжал в Синимяэ в Нарва-Йыэсуу осквернять памятные знаки в честь павших в боях Второй мировой войны.
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Разорявший памятные знаки в Синимяэ таллиннец приговорен за это к штрафу
Полиция безопасности задержала 1 февраля этого года двух мужчин, которых имелись основания подозревать в осквернении в январе нынешнего года памятных знаков в Синимяэ. В соответствии с подозрением, заказ на совершение преступления поступил из России.