От газеты и тюрьмы до скорой помощи Признанный в Ида-Вирумаа преподавателем года Арго Соолеп уверяет, что нынешней работой наслаждается больше всего

Любимые места Арго Соолепа в высшей школе здравоохранения - залы симуляции, где можно разыгрывать жизненные сценарии. И появились эти сценарии из собственного опыта работы в скорой помощи и от коллег, которые все еще работают на так называемой передовой.

Арго Соолеп, сделавший несколько резких поворотов в своей профессиональной жизни, чувствует, что достиг точки, когда он действительно находится на своем месте в качестве преподавателя в области здравоохранения. Неделю назад он получил награду "Преподаватель года Ида-Вирумаа". В День учителя он примет участие в гала-церемонии учителей, где устремится к титулу лауреата госпремии, считая, что даже попасть в тройку - дело не простое.