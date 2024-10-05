Арго Соолеп, сделавший несколько резких поворотов в своей профессиональной жизни, чувствует, что достиг точки, когда он действительно находится на своем месте в качестве преподавателя в области здравоохранения. Неделю назад он получил награду "Преподаватель года Ида-Вирумаа". В День учителя он примет участие в гала-церемонии учителей, где устремится к титулу лауреата госпремии, считая, что даже попасть в тройку - дело не простое.
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От газеты и тюрьмы до скорой помощи ⟩ Признанный в Ида-Вирумаа преподавателем года Арго Соолеп уверяет, что нынешней работой наслаждается больше всего
- По словам коллег из Кохтла-Ярвеского структурного подразделения Таллиннской высшей школы здравоохранения, ты умело используешь симуляции в своем обучении, где направляешь учащихся через практические действия и задачи, а сценарии, которые они решают, реалистичны и взяты прямо из жизни. Какой жизненный урок ты сегодня преподал своим ученикам? (Разговор состоялся во вторник.)
- Сегодня, например, мы учились дышать через Амбу (реанимационная маска). А сегодня вроде бы ничего особо важного не было - мы просто тренировались, отрабатывали ручной труд и изучали разные гаджеты.