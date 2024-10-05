Кохтла-Ярве поможет составлять учебные материалы для совместного обучения школьным предметам и языку

По всей Эстонии действуют 11 региональных методических центров, работу которых координирует Институт эстонского языка.

Директор Малеваской основной школы Эва Адамсон, открывавшая новый региональный центр, ознакомила гостей из разных школ Ида-Вирумаа с целями и областями деятельности методического центра.

Всего в Кохтла-Ярве три подобных центра, два из которых - в детских садах "Tuhkatriinu" и "Kirju-Mirju" - нацелены на дошкольное образование и один, открывшийся в Малеваской основной школе, - на школьное.

Задача методического центра, который в Малеваской основной школе будет работать до 2026 года, - оказывать поддержку учителям школ Ида-Вирумаа в применении методов интегрированного предметного и языкового обучения, в том числе языкового погружения. Работники сферы образования смогут на базе методического центра развивать сотрудничество, обмениваться опытом, делиться практиками, создавать общие учебные материалы, пользоваться методической библиотекой. Методический центр также организует общественные мероприятия, включая семинары, дискуссии, выставки.

Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец, который сам по образованию учитель эстонского языка, сказал на открытии центра, что интегрированное предметное и языковое обучение - это важная и в то же время сложная сфера, в которой важное место занимает системная поддержка, необходимая работникам сферы образования.

- У нас недостаточно универсальных учебных материалов, составленных на базе методики интегрированного обучения, которые давали бы учителям ясные инструкции, как обучать своему предмету на эстонском языке учеников, для которых он не является родным. Обычно подобные учебные материалы составляет сами учителя-предметники, однако важно, чтобы им помогали учителя эстонского языка. Если они будут работать вместе, то интегрированное обучение принесет плоды, - сказал Одинец.

Он добавил, что такого сотрудничество между учителями в школах Эстонии могло бы быть больше, и методические центры могут этому поспособствовать.