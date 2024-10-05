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Нарвские автобусы поедут с середины осени по зимнему расписанию

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Городские автобусы в зимней Нарве.
Городские автобусы в зимней Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Зимнее расписание движения автобусов начнет действовать с 15 октября, как сообщили в Нарвском департаменте городского хозяйства.

На общественных автобусных линиях города Нарвы с 15 октября начнет действовать зимнее расписание, сообщает департамент городского хозяйства.

Одновременно, в связи с обращениями горожан, вносятся изменения на автобусной линии №5: два утренних рейса по рабочим дням изменятся на линию 5а. Подробнее можно узнать на веб-сайте Нарвы.

Там же можно найти все расписания движения городских автобусов.

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Нарва
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