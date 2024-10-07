СВОДКА ПОЛИЦИИ На выходных в ход пошли и кулаки, и ножи

В ночь на 6 октября в развлекательном заведении Нарвы был избит 39-летний мужчина.

5 октября в квартире в Йыхви произошла драка между мужчиной и женщиной. В ходе ссоры мужчина ударил ножом 34-летнюю женщину. Более точные обстоятельства случая насилия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В ночь на 5 октября в развлекательном заведении Нарвы произошла драка между мужчиной и двумя женщинами. В ходе разговора мужчина ударил 28- и 33-летнюю женщин. Одна из женщин обратилась в больницу за первой помощью.

Вечером 4 октября в полицию поступил вызов в волость Алутагузе, где супруги поссорились во время совместного употребления алкоголя. Во время ссоры 42-летняя женщина нанесла ножевое ранение своему партнеру. Медики оказали мужчине первую помощь. Полиция задержала женщину как подозреваемую в совершении преступления.

Мужчину, управлявшего дроном в запретной зоне, оштрафовали

4 октября пограничники обнаружили, что в приграничной зоне летает дрон. Поскольку полет дрона не был предварительно согласован, на инцидент отреагировала погранохрана. Мужчина признался, что управлял дроном, и пояснил, что не знал об ограничениях, действующих в этом районе. За нарушение его оштрафовали на 200 евро.

"Прокатился" до России и обратно - и получил штраф

5 октября пограничники зафиксировали на реке Нарва пересечение временной контрольной линии из Эстонии в Россию и обратно. Судно задержано, а за незаконное пересечение государственной границы лодочник наказ штрафом на сумму в 160 евро.

Мужчину обманули с запчастями для автомобиля

Мужчина, проживающий в Кохтла-Ярве, сообщил, что некоторое время назад он через сайт сделал заказ на автозапчасти и заплатил 263 евро, однако до сих пор заказанный товар не получил.

Инвестиции оказались мошенничеством

В полицию обратился мужчина, живущий в Йыхви, который хотел получить доход через интернет и вложил 9000 евро. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.