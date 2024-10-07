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Нарвские школы и детсады вынужденно оставили на работе специалистов без эстонского языка

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Окно школьного класса.
Окно школьного класса. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарва вынуждена нарушать закон, оставляя на работе не соответствующих требованиям опорных специалистов в учреждениях образования, как сообщает новостной портал Rus.ERR.

После безуспешных поисков опорных специалистов в школы и детсады власти Нарвы приняли решение оставить на работе тех, у кого есть соответствующее образование, но нет требуемой категории по эстонскому языку, так как им в любом случае приходится работать на русском.

Речь идет о психологах, логопедах и спецпедагогах. На данный момент в Нарве не хватает 23 таких специалистов, передает "Актуальная камера".

- Мы не ищем официальных поблажек, мы извещаем министерство, что да, мы сделали всевозможную работу и 1 сентября открыли двери, но взяли на работу несоответствующих специалистов. Но мы видим, что на рынке труда их нет и мы пробовали разными путями. Но мы все равно продолжаем поиск и приглашаем всех, кто может прийти к нам на работу. Мы окажем им всевозможную помощь и предоставим условия, - прокомментировала вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева.

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Нарва
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