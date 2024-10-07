Нарвские школы и детсады вынужденно оставили на работе специалистов без эстонского языка

После безуспешных поисков опорных специалистов в школы и детсады власти Нарвы приняли решение оставить на работе тех, у кого есть соответствующее образование, но нет требуемой категории по эстонскому языку, так как им в любом случае приходится работать на русском.

- Мы не ищем официальных поблажек, мы извещаем министерство, что да, мы сделали всевозможную работу и 1 сентября открыли двери, но взяли на работу несоответствующих специалистов. Но мы видим, что на рынке труда их нет и мы пробовали разными путями. Но мы все равно продолжаем поиск и приглашаем всех, кто может прийти к нам на работу. Мы окажем им всевозможную помощь и предоставим условия, - прокомментировала вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева.