Нарвская горуправа собирается отреставрировать памятник павшим в Освободительной войне

Небезызвестный Клуб друзей Эстонского легиона из города Лихула Пярнуского уезда минувшей зимой написал в Нарвскую горуправу, что уже не раз обращалось внимание на плохое состояние памятника павшим в Освободительной войне, который стоит в центре Гарнизонного кладбища Нарвы. Тогда главным поводом для письма стал мерзкий акт вандализма.

В плане же общего состояния памятника хуже всего выглядят его основание и постамент, с которых осыпалась штукатурка, а вот собственно скульптура требует лишь хорошей чистки. "Памятник на сегодня находится уже под угрозой гибели, и неужели с таким памятником будут принимать в Нарве парад победы в 2024 году?" - вопрошал в своем письме в мэрию член правления Клуба друзей Эстонского легиона Мартин Сеэт.

Упомянутый им парад Праздника победы, организованный "Кайтселийтом", благополучно прошел в Нарве 23 июня этого года, и к тому дню власти приграничного города все же подлатали памятник косметически. О полноценном же ремонте речь зашла только теперь, осенью. Нарвский департамент городского хозяйства запросил ценовые предложения от фирм, работающих с историческими памятниками, и теоретически готов заключить договор с ТОО "Scandec Ehitus". Стоимость работ составит приблизительно 31500 евро.