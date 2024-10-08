Нарвская горуправа подготовилась к ремонту памятника павшим в Освободительной войне, за плохое состояние которого город критикуют уже несколько лет. Порядок стоимости ремонта теперь ясен, но деньги на это еще предстоит выпросить у депутатов горосбрания.
Нарвская горуправа собирается отреставрировать памятник павшим в Освободительной войне
Небезызвестный Клуб друзей Эстонского легиона из города Лихула Пярнуского уезда минувшей зимой написал в Нарвскую горуправу, что уже не раз обращалось внимание на плохое состояние памятника павшим в Освободительной войне, который стоит в центре Гарнизонного кладбища Нарвы. Тогда главным поводом для письма стал мерзкий акт вандализма.
В плане же общего состояния памятника хуже всего выглядят его основание и постамент, с которых осыпалась штукатурка, а вот собственно скульптура требует лишь хорошей чистки. "Памятник на сегодня находится уже под угрозой гибели, и неужели с таким памятником будут принимать в Нарве парад победы в 2024 году?" - вопрошал в своем письме в мэрию член правления Клуба друзей Эстонского легиона Мартин Сеэт.
Упомянутый им парад Праздника победы, организованный "Кайтселийтом", благополучно прошел в Нарве 23 июня этого года, и к тому дню власти приграничного города все же подлатали памятник косметически. О полноценном же ремонте речь зашла только теперь, осенью. Нарвский департамент городского хозяйства запросил ценовые предложения от фирм, работающих с историческими памятниками, и теоретически готов заключить договор с ТОО "Scandec Ehitus". Стоимость работ составит приблизительно 31500 евро.
- Так как памятник, официальное название которого - "Кладбище Нарвского гарнизона, место захоронения погибших в Освободительной войне" является историческим объектом, его реставрация подчиняется особым требованиям, - рассказывает директор департамента городского хозяйства Наталья Шибалова. - В первую очередь будет составлен план мероприятий, в котором опишут методы работы, используемые материалы и прочие детали. Этот план будет согласован с главным инспектором по охране памятников. После утверждения плана мы сможем приступить к ремонтным работам.
Впрочем, как уточнила Шибалова, в городском бюджете Нарвы на 2024 год пока не предусмотрены деньги на ремонт памятника павшим в Освободительной войне, так что департаменту еще предстоит попросить о финансировании у депутатов Нарвского горсобрания.
Нарвское гарнизонное кладбище
- Основанное в 1919 году Гарнизонное кладбище павших в Освободительной войне официально открыли в 1921 году, когда в центре кладбища был установлен памятник.
- Автором памятника в честь павших под Нарвой борцов Освободительной войны был скульптор Вольдемар Меллик, постамент со ступеньками спроектировал местный художник Рудольф Сайор. Отлитая из бетона в мастерской тартуской художественной школы "Pallas" скульптура представляла собой фигуры обнявшихся скорбящих людей, а на постаменте располагались отлитые из чугуна дубовые венки и таблички с текстом.
- Во время Второй мировой войны памятник пострадал, но большей частью все же уцелел. Уничтожили его, очевидно, в первые послевоенные годы.
- В 1960-е годы на могилах уничтожили чугунные кресты, а в 1970-е годы при расширении улицы Йыэсуу сломали столбы ворот и сдвинули могилы, расположенные ближе к дороге.
- В 1995 году под руководством общества "Vana-Narva" началось восстановление Гарнизонного кладбища. К 1996 году при участии скульптора Антса Вийтмаа и архитектора Антса Меллика (сына Вольдемара Меллика) была создана копия памятника.
- Уничтоженные металлические кресты на могилах сознательно не восстанавливали (часть оригинальных крестов находится на хранении в Нарвском музее), торчащие же сейчас из травы ржавые остовы крестов красноречиво символизируют историю испытаний города Нарвы и всей Эстонии.